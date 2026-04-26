鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-27 03:00

美國財長貝森特近日接受《華爾街日報》等媒體採訪時就中美博弈的關鍵領域釋放一系列強硬信號，宣稱要在 4 年內「完全解決」美國對中稀土依賴問題。

身為川普經濟團隊中的核心人物，貝森特提出「去風險但不脫鉤」的對中策略，試圖在維持雙邊貿易往來的同時，在關鍵礦產、藥品和半導體三大領域實現供應鏈的獨立。

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貝森特自信地表示，美國在稀土領域已取得顯著進展，預計每隔 9 個月就會迎來一次階段性突破，最終在 4 年內徹底擺脫對中依賴，這一時間表較他去年提出的「兩年期限」有所延長，顯示出美方在此問題上的複雜心態。

貝森特的策略充滿顯而易見的矛盾。一方面，口頭上強調希望維持美中關係的穩定與可預測性，避免局勢升級；另一方面，其具體舉措無一不是為了系統性減少對中依賴。

在這種「既競爭又合作」的表象下，隱藏著深層的策略不信任。他甚至毫不避諱地聲稱美國手握「籌碼」，包括飛機發動機、晶片以及對中國留學生的限制政策。

事實上，近期中國留學生屢屢在美遭受無端滋擾和盤查，中國外交部已多次敦促美方停止此類行為，切實保障中國留學生的正當合法權益，而非將其作為博弈的犧牲品。

貝森特也渲染稱中國意圖「接管」由美國創立的世界銀行和 IMF，顯示出其在文化和商業領域的高度警覺。

在科技競爭的最前沿，貝森特將 AI 視為美國國家戰略的核心，並展現極度的迫切感。

他警告說，如果美國在 AI 競爭中落敗，「那一切就都結束了」，並斷言這項技術將在一年或一年半內徹底改變生活。因此，美國政府已建立常態化監測機制，由副總統范斯親自緊盯 AI 模型的性能與潛在漏洞，擔憂其被惡意濫用。

然而，在對中晶片出口管制這一具體問題上，貝森特的主張與矽谷科技巨頭產生了明顯分歧。

以輝達創辦人黃仁勳為代表的企業主管普遍認為，過度限制無法遏制中國技術進步，反而會削弱美國的技術領導力和全球市場份額。黃仁勳直言晶片「並非濃縮鈾」，中國具備自主製造能力，美方應允許技術擴散以確立全球標準。

面對美方的種種舉動，中方早已表明立場。今年 3 月中共中央政治局委員、外長王毅曾指出，中美不打交道只會導致誤解誤判，兩國應秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則。

貝森特提出的「去風險」方案，本質上仍是在泛化國家安全概念，試圖在關鍵領域與中國切割。這種做法不僅違反市場經濟原則，也引發了包括其國內產業界在內的許多質疑。