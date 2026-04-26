鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-26 18:00

美國總統川普週六（25 日）出席白宮記者協會年度晚宴時，現場突發安全事件，川普在特勤局特工緊急護送下倉皇撤離，過程中不慎跌倒。儘管涉嫌闖關的槍擊嫌疑人隨後遭執法人員制伏並逮捕，但這也再度引發外界對美國政治領袖安全防護的質疑。

曝光的現場畫面顯示，事發當時全副武裝的安保人員越過多張餐桌，急速衝往主席台護送政要疏散。

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根據曝光畫面，多名身著正式服裝的特勤人員立即衝上前護住川普，其中一人擋在其身前，另有特勤人員迅速將站在舞台右側的美國副總統范斯帶離。

待武裝人員被控制、特勤進一步接管現場後，安全人員才開始安排川普撤離。不過似乎因情況緊急，川普剛起身走了幾步便不慎跌倒，隨後多名特勤人員立刻上前攙扶，迅速將他帶離現場，其妻梅蘭妮亞同樣在護送下離場。

事件發生後不久，美國總統川普在白宮新聞簡報室舉行記者會。除了通報有關本次安全事件的部分細節，川普還在發布會上將此次遭遇的事件與正在推進的白宮宴會廳項目掛鉤，並強調需要達到「一種前所未有的安保級別」。

當被問及是否擔心生命受到威脅時，川普說，「這（美國總統）是個危險的職業。」

他還開玩笑說，如果國務卿盧比歐（Marco Rubio）當初告訴他有暴力風險，他可能就不會競選總統了。

不過，川普表示，槍手根本沒有靠近他，也沒有破門進入主宴會廳。

白宮安保漏洞再遭檢視

值得注意的是，這是川普第三次遭遇槍擊事件，再度讓外界對美國高層政要安保體系的潛在漏洞投以高度關注。

川普在 2024 年曾兩度遭遇暗殺未遂，其中最嚴重的一次發生於 2024 年 7 月，川普在賓州巴特勒市一場戶外造勢集會上發表演說期間，遭一名 20 歲槍手開槍射擊，右耳上方中彈受傷，槍手隨後被安全人員擊斃。

同年 9 月又有人在佛州西棕梠灘的川普國際高爾夫俱樂部持槍躲藏草叢，意圖行刺，嫌犯已於今年 2 月被判處無期徒刑。

根據《路透》報導，當晚有來自多個執法機構的數百名人員被指派負責這場年度盛會的維安工作，然而，一名攜帶霰彈槍及其他武器的嫌犯，仍成功進入距離華盛頓宴會廳僅一層樓之上的位置；當時該宴會廳內聚集了大量內閣成員、高階國會議員與名人正在用餐。

目前調查單位尚未就當晚是否存在執法疏失或通訊失誤作出定論，相關調查仍在進行中。

監視畫面顯示，嫌疑人衝過走廊、越過一處安檢哨後，隨即朝特工開槍，隨後遭人壓制並上銬逮捕。

值得注意的是，出席晚宴的約 2600 名賓客雖須通過金屬探測器才能進入地下宴會廳，但進入飯店大樓本身僅需出示邀請票券，且飯店對住客也全面開放。

華盛頓都會區警察局代理局長卡洛爾（Jeff Carroll）表示，這名涉嫌持槍的嫌犯，當時正下榻於舉辦晚宴的華盛頓希爾頓飯店，或是他能在活動期間進入飯店的主因。

同時，飯店入口當時聚集大批抗議川普政府對伊朗開戰政策的示威民眾，賓客入場核查似乎相對草率。

此次出席晚宴的政要雲集，包括川普、范斯、盧比歐、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、司法部長布蘭奇（Todd Blanche）、財政部長貝森特（Scott Bessent）、內政部長伯格姆（Doug Burgum）等多位內閣要員及國會高層，不少人各自配有隨行安保人員。

槍聲響起時，廳內賓客正在享用春豌豆與布拉塔起司沙拉。坐在廳後方的賓客率先聽到數聲槍響，現場頓時陷入混亂。

事發後，川普在白宮召開臨時記者會，對特勤局及第一線應變人員予以讚揚，同時也坦言希爾頓飯店「安全性不算特別高」。