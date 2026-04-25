鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-25 21:00

中東緊張局勢持續延燒，荷姆茲海峽航運受阻引發的連鎖效應已蔓延至全球供應鏈。從保險套、橡膠手套到日常塑膠製品，原料成本急速攀升，多家跨國企業相繼宣布漲價，部分原材料價格甚至翻倍。與此同時，美國進一步強化海上封鎖，外交之路仍前途未卜。

根據《法新社》報導，全球最大保險套製造商、馬來西亞康樂公司（Karex）表示，由於石油及石化產品供應受阻，原料與運輸成本大幅攀升，該公司已被迫將產品售價上調最多 30%，旗下為杜蕾斯（Durex）等知名品牌供貨的產品線均受影響。若供應鏈中斷情況持續，價格恐進一步上漲。

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康樂公司執行長吳銘杰指出，公司持續面臨供應商交貨延遲、價格波動加劇及運費上漲等多重壓力，並已擴大關鍵原材料的庫存量以維持營運，但此舉使成本增加多達 30%。

其中，受影響產品不僅限於保險套，還包括探頭保險套、導管及鋁箔包裝等。

同樣位於馬來西亞的全球知名橡膠手套製造商頂級手套公司（Top Glove）則表示，製作手套的主要原料丁腈橡膠價格已飆漲逾 100%，供應緊張情形顯著。

此外，即使採用天然橡膠製成的手套，也因原油價格上漲產生連鎖影響，投入成本同樣上升約 30%。頂級手套公司每年向全球逾 2,000 家客戶供應近千億只手套。

陶氏化學示警 聚乙烯連兩月調漲

馬來西亞橡膠加工業高度仰賴石油，荷姆茲海峽受阻不僅推高原料成本，更打亂既有的海上運輸秩序，衝擊尤為深遠。

美國化工巨頭陶氏化學（Dow Chemical）執行長菲特林（Jim Fitterling）警告，荷姆茲海峽的交通中斷所造成的影響，恐將比市場預期更難在短期內消除。

他說：「即使海峽今天重新開放，光是疏通物流壅塞，就需要長達 275 天，現在看來可能還要更久。」

菲特林並指出，荷姆茲海峽關閉雖直接影響全球約 20% 的石油產能，卻波及全球高達 50% 的乙烯與聚乙烯產量。這兩種原料是製造日常塑膠製品的關鍵材料，影響範圍遠超能源本身。

陶氏化學已通知北美客戶，將連續兩個月調漲聚乙烯樹脂價格：4 月份每磅上調 30 美分，漲幅約 60%；5 月份再加碼每磅 20 美分。

美軍強化封鎖 各方呼籲重啟談判

在外交與軍事層面，局勢同樣持續升溫。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）24 日表示，美國對伊朗的海上封鎖力度持續加強，所有被認定符合封鎖標準的船隻均已遭勒令返航，並透露第二艘美軍航空母艦將在數日內加入封鎖行動，目前由「林肯號」航母擔任主力。

他同時警告伊朗切勿在荷姆茲海峽布設水雷，否則美軍將予以摧毀，對伊朗港口的封鎖將「視需要」持續，去留完全取決於美國總統川普的決策。

德國方面亦宣布，國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）表示將部署一艘掃雷艦與一艘指揮補給艦至地中海，為可能在荷姆茲海峽執行任務預作準備。

面對持續緊張的局勢，卡達、阿拉伯聯合大公國、埃及、俄羅斯等國 25 日紛紛呼籲美伊雙方重啟談判。

現任卡達酋長國埃米爾也於 24 日與川普通話，強調當前緊張情勢亟需降溫。俄羅斯外長拉夫羅夫則與阿聯外長通話，雙方均認為有必要迅速重啟談判，以達成長期可持續的危機解決方案。