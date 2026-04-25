《紐約客》：AI全面進入美國校園　學界警告恐傷害兒童大腦發展

鉅亨網新聞中心 2026-04-25 18:00

美國各地公立學校正掀起一波人工智慧（AI）教育浪潮，從小學到中學，Google(GOOGL-US) Gemini、ChatGPT、Anthropic Claude 等 AI 工具相繼進駐課堂。然而，這股風潮在引發科技業者與部分教育倡導者歡呼之際，也在家長與學術界之間激起強烈疑慮：孩子的大腦，是否正在成為一場未經同意的實驗場?

學界警告AI全面進入美國校園恐傷害兒童大腦發展。(圖：Shutterstock)

根據《紐約客》報導，疫情期間，美國各學區為搭建遠端教學平台，大量採購 Google Chromebook。美國公共利益研究集團數據顯示，2020 年最後一季，該裝置銷量年增幅高達 287%；《紐約時報》調查則發現，目前約八成 K-12 教師所在學區使用 Chromebook，為 Google 旗下 AI 套件 Gemini 鋪設了一條直通課堂的捷徑。

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《紐約客》本文作者、同時也是馬薩諸塞州一位母親 Jessica Winter 描述，今年三月，其就讀六年級的女兒獲得學校發放的新 Chromebook，電腦出廠即預裝全年齡版 Gemini。

她女兒每次開始寫文章，螢幕便跳出「幫我寫」的提示；製作簡報時，又出現「幫我呈現」、「美化這張投影片」等按鈕，如影隨形，難以擺脫。

Winter 寫道：「我一再提醒她要小心，如今他（AI）讀她寫的詩，知道她的密碼，始終透過那塊螢幕凝視著她。」

根據《紐約客》，學術界對此憂慮日深。麻省理工學院 2025 年一項研究警告，將大型語言模型整合進學習環境，「可能在無意間助長認知萎縮」。

麻省理工、卡內基美隆、加州大學洛杉磯分校及牛津大學聯合研究則指出，曾借助 AI 解題的學生，一旦失去 AI 輔助，表現明顯變差，也更容易放棄，而堅持不懈，正是技能習得與長期學習能力最有力的預測指標之一。

布魯金斯學會今年初更是彙整約 400 項研究後得出結論指出，AI 工具「損害了兒童的基礎發展」。

同時，《教育週刊》也分析約 1,300 個學區數據，亦發現約五分之一學生與生成式 AI 的互動涉及作弊、自我傷害、霸凌等問題行為。

北卡羅來納大學教堂山分校心理學教授米奇 · 普林斯坦則表示，十至十一歲前後，孩子大腦中催產素與多巴胺受體急速增加，開始渴望同伴聯結與積極回饋。此時若由善於奉承的 AI 聊天機器人介入，「將劫持我們尋求同伴回饋的生物性傾向」，使孩子錯失練習一生所需社交技能的關鍵時機。

南加州大學教授瑪麗 · 海倫 · 伊莫迪諾 - 楊則直言：「我們正在從根本上截斷學習，潛在地損害複雜思維，改變社交能力的發展，並且誤解了學習的目標。」

面對質疑，科技業者強調 AI 的目標是輔助而非取代教師。Google 教育副總裁尚塔努 · 辛哈表示，Gemini 致力於「賦權教育者」，讓教師得以創造更豐富的學習體驗，「我們並非教學法方面的專家」。

Anthropic 教育研究負責人德鲁 · 本特亦指出，有了 AI 協助，一位面對三十五名學生的教師，「能做到只有五名學生的教師才能做到的事」。

然而，連部分 AI 教育倡導者也對現狀感到不安。「AI for Education」共同創辦人阿曼達 · 比克斯塔夫直言：「10 歲以下的兒童不應該使用聊天機器人。」

她透露，Google 決定向所有年齡層開放 Gemini，是她職業生涯中「為數不多讓她夜不能寐的工作相關事件之一」。

反彈聲浪已在全美多地匯聚成行動。紐約「人工智慧暫停聯盟」由教育工作者、家長與學生共同組成，正向紐約市長與學校督學聯署請願，要求在 K-12 課堂暫停使用 AI 兩年。

聯盟成員、電腦科學家納維德 · 哈桑批評：「私營企業試圖將智慧變成一種訂閱服務，告訴我們不必擔心智慧，只要付費，然後你就可以自由地去做其他事情。」

洛杉磯則有「超越螢幕的學校」家長團體，呼籲對學區與科技公司的大額合同進行嚴格審查，並推動《學生科技權利法案》，涵蓋「定期在紙上閱讀和書寫」、「享有不受過度企業影響的學習環境」等基本權利。

美國教師聯合會主席蘭迪 · 韋恩加滕雖參與了一個由微軟 (MSFT-US) 、OpenAI 與 Anthropic 共同出資 2,300 萬美元的教師 AI 培訓學院，但她的立場卻出人意料地清醒：「人們越依賴人工智慧，就越不思考。我們需要更多紙和筆、更多動手學習、更少螢幕。」

她並表示，教師工會拒絕與 Google 合作，因為該公司不願就保護學生隱私做出承諾。

《紐約客》引述「超越螢幕的學校」成員、洛杉磯聯合學區一所學校一年級學生家長布羅迪指出，在教育界推動對人工智慧的質疑與反思之所以困難，是因為「螢幕」幾乎已成為學校不可分割的一部分，而人工智慧又正日益依附於這些裝置存在。

布羅迪認為，面對這個議題時，必須比處理其他問題更加謹慎與精準，「除非你打算把那些電腦全都搬起來丟進海裡。」