〈台幣〉外資湧入助攻台積電拉多頭馬車 放量升值5.9分

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-24 16:34

台股今 (24) 日再度由護國神山台積電 (2330-TW) 創新高拉動多頭馬車，加權指數反彈多達 1218 點，收在 38932 點，新台幣同步走強，終場收在 31.516 元，升值 5.9 分，台北外匯經紀公司成交值擴大至 21.1 億美元，反映外資流入力道積極。

外資湧入，新台幣終場收在31.516元，升值5.9分。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 31.55 元、升值 2.5 分開出後，最高來到 31.466 元，全日均處在升值態勢，高低價差 9.2 分。

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觀察主要亞幣，升貶互見，新台幣收升 0.19%，日元、星元、人民幣均處在平盤附近狹幅波動，泰銖微貶 0.05% 左右，韓元貶近 0.2%。