鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-19 16:54

台北股匯市今 (19) 日同步走弱，加權指數下跌 716 點，幾乎收在全日最低點，新台幣也重挫 1.05 角，終場收在 31.65 元，台北外匯經紀公司成交值較昨日暴增近 1 倍，衝上 21.56 億美元。

新台幣今日以 31.57 元、貶值 2.5 分開出後，一度升至 31.53 元，不過，貶值壓力快速升溫，最低來到 31.674 元，反映今日外資在集中市場賣股達 632 億元，不僅連 3 賣，也創 4 月來單日最大賣超。

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觀察主要亞幣，韓元重挫達 1.2%，新台幣收貶 0.33%，泰銖和星元貶逾 0.2%，日元貶 0.1% 上，美元指數最新報價約 99.2 點。

永豐投顧分析，全球債券市場 5 月 18 日出現大規模拋售，美國 30 年期公債殖利率一度升至 5.159%，創近三年新高，市場對通膨升溫與高利率長期化的擔憂迅速擴散，隨著美國總統川普持續對伊朗施壓、荷姆茲海峽風險升高，國際油價維持高檔震盪，推升全球通膨預期，迫使市場重新評估各國央行未來利率路徑。

永豐投顧進一步指出，市場原先預期聯準會將降息，但如今已轉向押注更長時間維持高利率，甚至不排除未來重新升息，使全球借貸成本同步上升，包括日本、英國、德國、澳洲等主要國家長天期殖利率全面攀高，日債 10 年、30 年期殖利率升至 2.797%、4.205%，分別創 1996 年、1999 年以來新高。