鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-24 18:35

聯發科 (2454-TW) 最新 Dimensity Auto「主動式 AI 智慧座艙」解決方案於 2026 年北京國際車展正式亮相，副總經理張豫臺今 (24) 日表示，公司透過與產業上下游夥伴的緊密合作，率先將 Agentic AI 深入應用於智慧座艙晶片，未來也計畫成為首家推出 2 奈米智慧座艙晶片的企業，加速 AI 定義汽車的時代。

聯發科於車展表示，將帶領汽車產業邁入「AI 定義汽車 (AI-defined vehicles)」新時代，此次攜手生態夥伴，展示 Dimensity Auto 平台上一系列的主動式 AI 智慧座艙、車載 3A 娛樂、尖端車載通訊解決方案，以強大 AI 算力、先進 AI 加速技術、高效繪圖與全方位車載通訊技術，加速推動智慧移動體驗的創新升級。

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張豫臺指出，Dimensity Auto 平台以先進的技術實力，贏得眾多車廠的肯定，進而加速聯發科車用業務全面增長。公司透過與產業上下游夥伴的緊密合作，率先將 Agentic AI 深入應用於智慧座艙晶片，藉由端雲協作、雙 AI 引擎以及 Agentic AI 推理效率的全面提升，打造「主動式 AI 智慧座艙」解決方案，讓座艙系統從被動的工具升格為懂車、懂乘客的得力智慧助手。

張豫臺也預告，未來聯發科計畫成為首家推出 2 奈米智慧座艙晶片的企業，進一步推進 AI 性能與能效的重大突破，加速 AI 定義汽車時代的到來。

聯發科說，汽車市場智慧化進程持續加速，AI 技術已深度整合到輔助駕駛、智慧座艙、動態反應與電源管理等多項關鍵領域。消費者也愈加期待 AI 為智慧汽車帶來變革性的使用者體驗。隨著產業逐漸由「軟體定義汽車」轉型為「AI 定義汽車」，智慧座艙正全面朝向提供多模態互動、主動式服務與執行多情境任務，也就是所謂的「主動式 AI 智慧座艙」。

為此，聯發科的「主動式 AI 智慧座艙」解決方案，將從平台、模型到 AI 應用等三大層面，全面重塑座艙體驗新境界，包括平台層、模型層、應用層，其中，平台層將具備強大的 AI 算力與多模型並行能力，Dimensity Auto 智慧座艙平台 C-X1 採用先進 3 奈米製程，提供高達 400 TOPS 的全模態 AI 算力，滿足「主動式 AI 智慧座艙」對算力嚴苛的需求。

此外，聯發科透過硬體與演算法加速，將大模型運作頻寬壓縮至原本的 10%，實現大模型推論加速，顯著提升運算效率，同時支援多程序服務 (Multi-Process Service, MPS)，實現多項大模型任務程序同時共享 GPU，並在執行複雜指令期間高效率調度多個模型，提升吞吐量高達 50%，進而提升多任務互動及 Agentic AI 模型的應用體驗。

模型層方面，聯發科正加速先進模型落地，透過強大的底層架構相容性，如 Dimensity Auto 智慧座艙平台 C-X1 整合輝達 (NVDA-US) Blackwell GPU 架構與深度學習加速器，並支援全球大模型開發、訓練核心的 NVIDIA CUDA 生態系，其「端雲一致」的架構將有效協助車廠與開發者快速部署多模態大模型，率先實現「主動式 AI 智慧座艙」的創新應用場景。

同時搭配 Dimensity AI 開發套件 (NeuroPilot SDK)，其內建的 Flexible LLM Toolkit 涵蓋一系列大模型部署工具，能協助將大模型高效部署於裝置端的 NPU。此外，結合聯發科豐富的生態系資源，與全球主流 AI 模型廠商緊密合作，提前完成模型架構的相容與最佳化，加速 AI 應用落地。

應用層方面，聯發科座艙軟體方案，可有效提升開發效率，提供完整座艙感知數據 API，整合視覺、語音、情緒等多維度感知數據，預先串接 AI Agent 所需訊息，協助車廠與開發者高效開發 AI 應用，加速智慧座艙 AI 應用部署。

聯發科也提供終端任務編排工具，讓車廠或開發者能依據實際應用情境，靈活配置端雲協作，有效優化端雲服務的運作效率，並提升雲端服務的回應能力，並無縫串接生態系，大幅拓展智慧座艙體驗。

在沉浸式座艙娛樂體驗領域，聯發科展示採用 Dimensity Auto 智慧座艙平台 C-X1 的車載 3A 級遊戲解決方案。該平台整合 NVIDIA RTX GPU 光線追蹤技術與 NVIDIA DLSS 技術，為遊戲渲染帶來極致逼真的光影視覺效果，賦予智慧汽車高達 4K 60FPS 的強大繪圖渲染能力。

聯發科亦於其 Dimensity Auto 平台展出結合先進 5G 技術、衛星通訊、Wi-Fi 8 以及雙藍牙技術的新一代車載聯網解決方案。Dimensity Auto 車載通訊旗艦平台 MT2739 率先支援 5G-Advanced 通訊技術，並於全球率先相容 3GPP R18 標準協定，支援 NB-NTN 與 NR-NTN 衛星通訊技術，為業界帶來領先的衛星視訊通話體驗。

透過對行業標準協議的支援，Dimensity Auto 車載通訊旗艦平台 MT2739 將協助車廠產品在全球市場中快速、無縫接軌各地的通訊規範，為拓展國際市場布局提供堅實後盾。

此外，受惠聯發科 5G-Advanced 技術高性能、低延遲特性，以及全球首款車載三路上行 (3Tx) 雙卡雙通能力，Dimensity Auto 車載通訊旗艦平台 MT2739 能滿足 L3/L4 ADAS 技術的需求；此外，該平台更與夥伴合作，為中國指標性企業推出首款無人計程車，亦與主流物流品牌推出無人物流配送車，兩款皆預計於今年上路。

針對座艙內的網路連線，聯發科規劃於未來導入新一代 Wi-Fi 8 技術，預計比前一代提升資料傳輸量 2 倍、降低 50% 功耗、網路延遲減少 25% 以上。憑藉持續的技術創新，聯發科技進一步鞏固在智慧汽車聯網領域的領先地位。