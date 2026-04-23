鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-23 19:27

台股今 (23) 日收在 37714.15 點，跌幅 0.43%。單日成交量爆出 1 .4 兆元的歷史天量，日 K 線留下長達近千點的上影線，其中三大法人合計賣超 212.18 億元，外資由買轉賣，賣超 27.85 億元，主要賣超力積電 4.9 萬張，群創 3.3 萬張，友達 2.9 萬張；高價權值股則買進台積電和聯發科。

外資逢高調節27億元 出脫力積電和面板雙虎 力挺台積電、聯發科 。(圖：shutterstock)

觀察三大法人今日動向，外資、自營商同站賣方，投信獨站買方，合計賣超 212.18 億元；外資由買轉賣，賣超 27.85 億元；投信買超 7.57 億元，呈連三買；自營商，由買轉賣，賣超 191.9 億元。

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今日台股爆出 1.4 兆元大量，外資雖僅賣超 27.85 億元，但買、賣雙邊的操作金額同步放大，尤其是近期不斷飆高的千金股，今日股價震盪劇烈之際，遭到外資出脫，賣超台達電 4522 張、奇鋐 924 張、台光電 810 張、金像電 550 張 、祥碩 478 張、聯亞 389 張，連最近掛牌的新代也遭賣超 337 張。至於台積電和聯發科，則各獲外資買超 7194 張和 746 張。

外資大舉買入 00878 國泰永續高股息 2.9 萬張，也買超其他 ETF 商品，包括 00922 國泰台灣領袖 50 1.1 萬張、00830 國泰費城半導體 9675 張，並敲進 00712 復華富時不動產 9577 張；個股則買超鴻海 2.8 萬張、聯電 1.4 萬張。另外也買入金融股永豐金 1.5 萬張、臺企銀 9781 張，並敲進台玻 1 萬張、亞泥 9618 張。

外資大舉賣出 00981A 主動統一台股增長 10.6 萬張，也賣超其他 ETF 與主動型基金，包括 00992A 主動群益科技創新 4.6 萬張、00631L 元大台灣 50 正 2 3.0 萬張。個股部分，主要賣出力積電 4.9 萬張、金寶 2.0 萬張。面板雙虎同樣遭到調節，賣超群創 3.3 萬張、友達 2.9 萬張。其他則賣出長榮航 3.8 萬張、中鋼 3.7 萬張、第一金 2.2 萬張。

投信大舉買入聯電 1.3 萬張，也買超其他電腦代工與周邊股，包括宏碁 4305 張、英業達 2730 張，並敲進和碩 2479 張。金融股方面則買入上海商銀 4141 張、元大金 3175 張。同時買超正新 3088 張、寶成 2654 張。另外也敲進 ETF 商品，包含 00878 國泰永續高股息 2500 張、00900 富邦特選高股息 30 2500 張。