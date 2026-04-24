鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-04-24 09:10

美伊停火時限到期、雙方遲遲未設定新時限，而第二輪和談推進又毫無進展，雙方陷入僵局之中。

綜合央視新聞等媒體報導，美國總統川普周四 (23 日) 表示，在與伊朗談判持續推進之際，他「不想倉促行事」，強調伊朗領導層目前處於「動盪之中」，在達成結束戰爭的協議方面，時間對美國有利，對伊朗不利，他本人並沒有迅速達成協議的壓力。

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川普在 Truth Social 上寫道：「我有的是時間，但伊朗沒有。」

同日稍早，川普在橢圓形辦公室受訪時也說：「別催我。他們現在很混亂，所以我們想給他們一點時間來解決一些問題。我們都不知道伊朗的領導人是誰。」

他同時指出，目前正等待達成協議結果，「如果對方不願達成協議，將透過軍事方式完成行動」。

當被問及是否會考慮對伊朗動用核武器，川普回答「不會」，並稱美國即便不發動核打擊，也已將伊朗徹底摧毀。

川普周四也下令海軍「擊沉」任何在荷姆茲海峽布雷的伊朗船隻，導致該海峽緊張局勢持續升級。

從目前情況來看，美伊之間雖仍處於停火狀態，但雙方何時進行新一輪談判依然未知，同時雙方海上對峙持續、軍事部署不斷加強。

川普周四指出，美方已打擊伊朗約 75% 的目標，並稱伊朗可能已在兩周停火期內重新部署軍事力量，但受封鎖影響，伊朗已難以進行正常商業活動，當前「處於動盪之中」。

另一方面，作為中東戰場另一個「矛盾中心」，黎巴嫩的停火問題再度傳來好消息。川普周四在 Truth Social 上表示，以色列與黎巴嫩之間的停火協議將延長三週。先前達成的停火協議原定於周日 (26 日) 到期。

針對美以潛在軍事威脅，伊朗則圍繞「對等回應」和「進攻性威懾」原則，制定了一套目標清單。

根據伊朗方面的最新說法，近期雙方談判重點有所轉變。伊朗外交部發言人周四強調，近期談判性質已發生根本轉變，核心議題不再是核問題，而是徹底終結戰爭。

他並指出，談判桌上的關鍵訴求包括索取戰爭賠償、解決海峽爭端、全面解除制裁。

伊朗最高領袖穆吉塔巴也說，當前伊朗民眾形成的驚人團結，已讓敵方陣營出現分裂。敵方媒體行動瞄準民眾心理與精神，旨在破壞民族團結與國家安全，務必防止因麻痺大意而使其惡意得逞。

同日，伊朗總統佩澤希齊揚、伊斯蘭議會議長卡利巴夫與司法總監埃傑伊發表聯合聲明駁斥美方所謂「伊朗內部分裂」的言論。川普周四稍早在 Truth Social 上發文稱伊朗「強硬派」同「溫和派」正在內鬥。

伊朗總統佩澤希齊揚周四在 X 上發文表示，伊朗內部不存在激進與溫和。他強調，「我們都是伊朗人，都是革命者」。憑藉國家和民族「鋼鐵般的團結」以及對伊朗最高領袖的忠誠，伊朗將讓侵略者付出代價。

伊朗外長阿拉格齊周四也發文強調伊朗人民比以往任何時候都更加團結，伊朗國家機構仍保持團結、目標一致並紀律嚴明，顯示以色列對伊朗「恐怖主義」式殺戮的失敗。