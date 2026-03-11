軟銀旗下PayPay赴美IPO 定價料落在此區間

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-11 14:10

《路透》報導，軟銀集團 (SoftBank Group)(9984-JP) 旗下支付公司 PayPay 的首次公開募股 (IPO) 定價，可能落在發行區間的低端。兩名知情人士表示，中東戰爭引發市場動盪，影響了投資人情緒。

軟銀PayPay赴美IPO(圖：Shutterstock)

其中一名人士指出，PayPay 此次 IPO 的訂單簿已超額認購逾 5 倍，目前已完成認購，最終定價將在周三美股收盤後確定。

根據本月提交的文件，這家日本支付應用程式營運商計劃發行 5,500 萬股美國存託股票 (ADS)，定價區間為每股 17 至 20 美元，目標估值最高達 134 億美元。

其中一名知情人士表示，騰訊 (Tencent)、螞蟻集團(Ant Group) 旗下 Alipay，以及 Alphabet 旗下 Google 已承諾參與此次 IPO 投資。

PayPay 透過在支付 app 提供回饋優惠，在推動日本消費者從偏好現金轉向行動支付方面扮演重要角色，目前註冊用戶已超過 7,000 萬人。

不過，該公司的 IPO 之路並不順利。路透上周報導，由於中東衝突衝擊市場，PayPay 原定的 IPO 路線一度被迫延後。

此外，PayPay 去年也曾因美國政府停擺而推遲 IPO。當時監管程序受影響，導致相關申報文件延遲。

儘管近期波動加劇，美國 IPO 市場今年仍被看好將強勁復甦。高盛預測，2026 年 IPO 募資規模可能增至 1,600 億美元，較目前水準增加四倍並創下新高。潛在上市公司包括馬斯克的 SpaceX、OpenAI 以及 Anthropic 等人工智慧企業。

PayPay 若成功上市，將是軟銀自安謀 (Arm Holdings) 大規模 IPO 以來，旗下多數持股公司首次在美國上市。

軟銀在 2023 年讓晶片設計公司安謀上市，當時估值為 545 億美元，目前市值已升至接近 1,300 億美元。

此次 PayPay IPO 由高盛、摩根大通、瑞穗金融集團以及摩根士丹利共同擔任主承銷商。