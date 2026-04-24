鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-24 17:10

美股半導體市場正處於一場前所未有的狂飆之中。截至周四 (23 日)，費城半導體指數與追蹤指數的 Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ-US) 創下了連續 17 個交易日上漲的驚人紀錄。這不僅是指數成立 32 年以來最長的連漲紀錄，其漲幅之大更是令市場震驚。

回顧過去 32 年的歷史，半導體指數要出現長期的連漲極其罕見。根據數據顯示，這一指數在過去僅出現過 9 次連續 9 天以上的漲勢，而連續超過 10 天的次數僅有 5 次。在此之前，歷史上唯一的兩位數長連漲是 2014 年創下的 15 天紀錄。

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然而，這一次的「17 連漲」不僅在天數上打破紀錄，在漲幅強度上更與以往不可同日而語。過去長達 9 天以上的連漲波段，漲幅通常落在 8% 至 10% 之間，但這一次 (2026 年 3 月 31 日至 4 月 23 日) 的漲幅高達 40.7%。

這意味著，當前的市場動力幾乎是歷史平均水準的 3 倍以上，顯示出半導體產業正進入一個由強大需求推動的「超常態」成長期。

歷史數據預示：漲勢或許尚未到頭

面對如此快速且劇烈的漲幅，投資人最擔心的莫過於市場是否已經「過熱」。然而，歷史數據給出了相對樂觀的答案。分析過去 8 次連漲 9 天以上的案例後發現，這種長紅趨勢往往是「動能累積」的訊號，而非市場枯竭的徵兆。

根據統計，在長連漲結束後的 1、3、6 個月內，半導體股繼續走高的機率極高：

短期展望 (1 個月)： 平均回報率為 3.4%，且在過去 8 次案例中有 7 次維持正報酬。

中期展望 (3 至 6 個月)： 這是回報最穩定的「甜蜜點」，勝率高達 87%。三個月的平均回報率為 8.4%，六個月則達到 13.1%。

長期展望 (12 個月)： 雖然平均回報率高達 28.1%，但變異數較大。例如 1994 年曾出現 120% 的翻倍行情，但也有出現雙位數虧損的紀錄，其中位數回報約為 15.6%。

(來源: yahoo 財經)

專家觀點：動能續航力優於大盤

儘管當前的漲勢已進入「未開發領域」，但研究指出，半導體股在經歷長連漲後的表現，普遍優於標普 500 指數的長期平均水準。這表明，這波由 AI 或相關關鍵技術帶動的漲勢，其背後的基本面可能比以往更加堅實。

不過，投資人仍需保持謹慎。由於目前的樣本量相對較小 (歷史上僅有少數長連漲案例)，且本次 40% 的漲幅遠超歷史常態，這意味著市場雖然有 87% 的機率在未來半年內繼續獲利，但波動風險也隨之增加。