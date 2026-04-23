鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-24 06:27

美元對主要貨幣周四 (23 日) 走強，因伊朗和美國之間的對立加劇，沖淡了中東緊張趨緩與達成和平協議的希望。

〈紐約匯市〉美伊停火希望轉淡 美元走強 (圖:Shutterstock)

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.11%，約報 98.73，本周周線有望收紅。

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歐元兌美元下滑 0.08% 至 1.1694，盤中稍早曾觸及 4 月 13 日以來最低。歐元本周周線預料走軟，將是四周以來首次收黑。英鎊兌美元也下滑 0.16% 至 1.3477。

日元兌美元貶值 0.04% 至 159.55，再度逼近被許多市場人士視為官方進場干預的門檻。日本銀行 (BOJ，央行) 預定下周保持利率不變，但曾暗示 6 月可能升息。

在重開荷姆茲海峽的和平談判破裂後，伊朗周四發布一段內容為特種部隊突襲一艘巨型貨輪的影片，以展示對荷姆茲海峽的控制權。

這場由美國和以色列於 2 月 28 日發起的戰爭，自 4 月 8 日停火以來一直處於暫停狀態，但以色列周四警告稱，已準備好重啟襲擊。

渣打銀行紐約分行全球 G10 外匯研究及北美宏觀策略主管 Steve Englander 說：「市場並非 100% 確信 (停火) 會維持下去，但也並非 100% 確信它會破裂。」

Englander 說：「市場很難判斷停火能維持多久，以及後續局勢將如何發展。因此，目前市場只是在原地踏步。市場真正的焦點在於軍事行動是否會重啟。」

在這種不確定性下，美元正在吸引避險需求。美元在 3 月期間升值，反映對衝突的擔憂加深，但進入 4 月之後，由於市場對潛在解決方案愈來愈樂觀，美元也跟著回吐漲幅。

加拿大帝國商業銀行資本市場 G10 外匯策略主管 Jeremy Stretch 說：「就當前而言，看起來阻力最小的選擇仍然是小幅加碼美元部位，也就是把此前回流到市場中的『和平溢價』逐步解除。」

儘管戰爭仍是影響市場情緒的主要因素，但近期經濟數據也展現了美國經濟的韌性。這可能代表即使戰爭結束，聯準會 (Fed) 降息的可能性也會降低。

美國上周初領失業金人數小幅上升，但仍顯示勞動力市場保持穩定。

由於交易員仍在評估戰爭引發的通膨風險，聯邦基金期貨對年底前降息機率的定價目前還僅在 24%。

即便歐元區等地區的部分央行傾向於收緊政策，美國經濟似乎也比這些地區更具優勢。路透調查顯示，略高於半數的經濟學家預估，歐洲央行 (ECB) 將於 4 月 30 日維持利率不變，但將在 6 月升息，以防止戰爭引發的能源衝擊導致歐元區經濟失衡。

美元兌瑞士法郎上揚 0.08%，報 0.785。

瑞士央行副總裁 Antoine Martin 周四表示，宣布將擴大干預外匯市場力道以遏制瑞郎升值的策略，似乎正在奏效。

加密貨幣方面，比特幣下跌 0.46%，報 78090 美元

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