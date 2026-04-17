鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-18 06:16

美元對主要貨幣周五 (17 日) 走軟，周線也連續第二周收黑，伊朗宣布荷姆茲海峽全面開放，為中東衝突接近尾聲提高可能性。

〈紐約匯市〉伊朗全面開放荷姆茲海峽 美元連兩周周線收黑 (圖:Shutterstock)

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 尾盤下跌 0.49%，約報 97.73，稍早曾觸及 97.632。是 2 月 27 日開戰前夕以來最低。

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美元指數本周累計下跌 1%，是連續第二周收黑。過去兩周累計下跌 2.5%，是一年來最大雙周跌幅。

伊朗外交部長 Abbas Araqchi 在社群媒體貼文中表示，在以色列與黎巴嫩達成的停戰 10 天協議剩餘期間，荷姆茲海峽全面恢復商業通行。

在 Araqchi 發表聲明後不久，美國總統川普在 Truth Social 上發文說：「伊朗剛剛宣布，伊朗海峽現在已全面開放並準備好通行」。

FXStreet 駐紐約資深分析師 Joseph Trevisani 說：「任何神智正常的人，尤其是現任政府，都不會相信伊朗說的任何話，但行動確實很重要」。

他說：「自戰爭以來發生的這一切，當然都是由新聞驅動的，這就是整件事的核心。而你現在看到的是一個市場會喜歡的解決方案，或潛在的解決方案」。

美國西德州中質原油 (WTI) 周五應聲暴跌 11.5% 至每桶 83.77 美元，布蘭特也下挫 10.7%，報每桶 88.80 美元。

歐元兌美元升值 0.48% 至 1.1838，稍早曾觸及 1.1848，是 2 月 18 日以來最高。歐元本周升值 2.7%，是一年來最大單周漲幅，周線則是連續第三周上揚。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，市場如今預期，聯準會 (Fed)12 月降息的機率躍升到 44.9%，前一天僅 29.5%。

英鎊兌美元升值 0.37% 至 1.3574。英國央行 (BOE) 首席經濟學家批評同僚在 Iran 戰爭期間維持政策不變的「觀望」訊息，並表示儘管有權衡取捨的空間，抑制通膨仍應是主要焦點。

日元兌美元走強，美元貶值 0.63% 至 158.18，稍早曾一度攀升至 159.86。日本銀行 (央行) 總裁植田和男並未暗示本月會升息，而是指出低實質利率與強勁的企業利潤，這強化了市場對日銀至少在 6 月之前都將維持政策不變的預期。

截至周五 (17 日) 台灣時間約 6:00 價格：