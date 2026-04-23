51年首見！微軟推自願離職方案 最多7%美國員工適用

鉅亨網編譯許家華 2026-04-24 04:00

（圖：REUTERS/TPG）

根據知情人士透露，約有多達 7% 的美國員工符合申請資格，但公司並未對外正式公布具體人數。該一次性退休方案於周四透過內部備忘錄發布，適用對象為職級在資深總監及以下的員工，且須符合年齡與年資總和達 70 以上的條件。符合資格的員工及其主管將於 5 月 7 日收到進一步細節，而擁有銷售激勵計畫的員工則不在適用範圍內。

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此舉反映出科技產業正因生成式 AI 快速發展而出現結構性轉變。微軟近年持續加大對資料中心的資本支出，以支援雲端客戶對運算能力的需求，特別是能處理生成式 AI 模型的大規模基礎設施。包括 Alphabet(GOOGL-US)與亞馬遜 (AMZN-US) 等科技巨頭亦同步擴大相關投資，形成產業競逐態勢。

然而，市場環境並非全然正向。隨著 Anthropic 等新創推出的程式開發工具快速進步，傳統軟體企業面臨潛在顛覆風險，導致相關類股近期承壓。微軟也在去年透過多輪裁員進行成本調整。截至 2025 年 6 月，該公司全球員工總數約為 22.8 萬人，其中 12.5 萬人位於美國。

公司人資長艾美・柯爾曼在備忘錄中表示，此計畫希望讓符合條件的員工能在公司提供「優渥支持」下，自主選擇職涯下一步。她指出，這項方案旨在提供彈性選擇，而非單純削減人力。

除人事方案外，微軟也同步調整薪酬制度，改變員工年度獎酬中股票發放方式。未來管理層將不再需要將股票獎勵與現金獎金直接掛鉤，藉此提升評估與獎勵績效的彈性。

此外，公司亦簡化績效評估流程，管理者在員工薪酬決策上將由原本 9 種選項縮減至 5 種，以提高決策效率並更精準反映員工表現。