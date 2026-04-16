鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-17 06:24

投資人靜待美伊和談好消息之際，美元出現技術性反彈，對主要貨幣周四 (16 日) 悉數上漲，收復近日的部分失土。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 尾盤上漲 0.21%，約報 98.206。

‌



美元指數盤中稍早曾跌至 2 月下旬以來新低。受停火消息提振風險貨幣胃口影響，該指數截至周三已連跌八個交易日，回吐了戰爭爆發以來的大部分漲幅。



美國總統川普表示，美國、以色列與伊朗之間的戰爭已「接近結束」，白宮也對達成協議表示樂觀，並透露後續可能在巴基斯坦舉行更多實體會談。

儘管兩國已取得部分進展，德黑蘭官員仍指出，雙方在核武野心等議題上仍存在重大分歧。

Brown Brothers Harriman 駐 London 全球市場策略主管 Elias Haddad 說：「美元出現了緩解性的反彈，未來幾個月，周期性背景仍維持中性。市場預期美伊衝突將出現外交避風港，持續支撐金融市場風險情緒的復甦。」

他補充說，作為安全資產的美元，漲勢可能有限。

歐元兌美元周四從七周高點 1.1823 美元回落，最新報 1.1777 美元，跌幅 0.2%。

美元兌日元微升 0.1% 至 159.16 日元。據傳日本財務大臣周三與美國財長貝森特 (Scott Bessent) 會晤後表示，美日雙方同意針對匯率加強溝通。

美國周四公布的就業數據也支撐美元：初次申請失業救濟金人數在截至 4 月 11 日為止一周減少 1.1 萬人，經季節調整後為 20.7 萬人，優於經濟學家預期的 21.5 萬人。

英鎊兌美元走軟 0.3% 至 1.3521 美元，一度觸及 2 月中旬以來最低。不過，英國統計局公布 2 月經濟成長 0.5%，優於預期的 0.2%，並創下 2024 年 1 月以來最大增幅，帶動英鎊脫離盤中低點。

澳盛銀行 (ANZ) 亞洲研究主管 Khoon Goh 說：「市場目前基本上已經無視衝突，轉而反映達成某種和解的預期。隨著市場消化戰爭溢價，美元可能面臨進一步壓力，延續自去年以來的下跌趨勢。」

亞洲匯市方面，離岸人民幣兌美元報 6.8231 元，跌幅 1%。中國周四公布第 1 季經濟成長 5%，優於分析師預期，出口強勁與政策支持帶動經濟成長加速。

被視為全球經濟情緒指標的澳幣，周四盤中曾升到四年來最高的 0.7197 美元，隨後回落至 0.7167 美元。數據顯示，澳洲 3 月就業人數成長符合預期，市場對澳洲央行 5 月再度升息機率約 70% 的看法不變。

截至周五 (17 日) 台灣時間約 6:00 價格：