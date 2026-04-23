鉅亨網編譯許家華 2026-04-24 05:20

中東局勢持續升溫，伊朗與以色列衝突雖在 4 月 8 日停火後暫時降溫，但緊張態勢未見緩解。

伊朗於周四 (23 日) 公開展示其對荷姆茲海峽的控制力，國營電視播出特種部隊突襲大型貨輪畫面，顯示其在全球最重要能源航道的軍事存在，同時以色列則警告已準備好恢復軍事行動。

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畫面顯示，伊朗蒙面突擊隊搭乘灰色快艇靠近貨輪「MSC Francesca」，並透過繩梯登船進入船體艙門，過程中手持步槍，呈現高度軍事化行動。影片同時展示另一艘名為「Epaminondas」的船隻。伊朗表示，這兩艘船於周三被扣押，原因是試圖在未取得許可的情況下通過荷姆茲海峽。

伊朗首都德黑蘭當晚亦傳出防空系統啟動，當地媒體稱系統攔截「敵對目標」，雖未說明具體目標，但相關消息已推升國際油價上漲，顯示市場對局勢高度敏感。

此次衝突源於 2 月 28 日由美國與以色列發動的軍事行動，雖然雙方在 4 月 8 日達成停火，但以色列國防部長卡茨表示，正等待美方「綠燈」以恢復攻擊，並警告若重啟行動，將鎖定伊朗最高領袖穆吉塔巴，並對關鍵設施發動「致命且具毀滅性」打擊，甚至讓伊朗「倒退回黑暗時代」。

在軍事行動暫停期間，衝突焦點轉向海上運輸通道。伊朗明確表示，在美國解除對其航運封鎖前，不會重新開放荷姆茲海峽。該水道位於伊朗南部外海，平時承載全球約五分之一的石油與液化天然氣運輸，是全球能源供應命脈之一。

美國總統川普則透過社群媒體反駁，稱美方「完全控制」該海峽，並形容其處於「完全封鎖」狀態，直到伊朗達成協議為止。儘管美方聲稱伊朗海軍已被重創，但伊朗快艇與不對稱作戰能力仍顯示其具備干擾航運的實力。

美軍表示，在封鎖行動中已於印度洋登檢另一艘油輪「Majestic」，該船據報載有約 200 萬桶原油，並曾出現在斯里蘭卡外海。自封鎖開始以來，美方已迫使 33 艘船隻改道。

伊朗司法部門則強調，被扣押的商船「已依法處理」，並指出其快艇與海上無人機部署於島嶼海蝕洞中，以防止美國海軍接近。同時，伊朗國會副議長表示，當局已開始對通行荷姆茲海峽的船隻徵收通行費，首筆收入已匯入中央銀行，但未透露具體金額與支付方。

外交方面，停火協議並未正式延長，亦未宣布新一輪談判安排。川普在停火到期前夕取消恢復攻擊的威脅，但局勢仍處於「非戰非和」狀態。伊朗民眾表示，在持續六週的空襲後，當前環境充滿不確定性，隨時擔憂戰火重啟。

巴基斯坦此前作為調解方，原計畫舉行第二輪會談，但已在本周取消，目前仍與雙方保持接觸。消息人士指出，伊朗因不滿美國封鎖措施，仍未承諾參與後續談判。另一方面，美國亦計畫主持以色列與黎巴嫩的新一輪會談，黎方尋求延長另一場平行衝突的停火協議。