鉅亨網新聞中心 2026-04-24 10:10

美國總統川普周四 (23 日) 重申，對伊朗戰爭不會使用核子武器。

當在白宮被記者問及是否會動用此類武器時，川普回應：「我為什麼要動用核武？在不使用核武的情況下，我們完全以傳統作戰方式重創了他們。」他補充說：「不，我不會使用它。核子武器絕不應該被允許讓任何人使用。」

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面對外界關注華府願意為美伊長期和平協議等待多長時間，川普表示：「不要催促我。」他認為，伊朗可能在為期兩周的停火期間「稍微」補充了軍備，但美方軍力能在一天之內將其摧毀。

川普補充說：「他們的海軍沒了，空軍也沒了，防空系統也沒了…… 或許他們在兩周的停戰期補強了一些武裝，但如果是這樣，我們大約一天就能解決。」

川普強調：「我想達成最好的協議。我現在就能簽署協議…… 但我不想那樣做，我希望能達成一個能持久的協議。」

川普曾在 4 月 7 日對伊朗發出毀滅性威脅，聲稱「整個文明將在今晚滅絕，且永不復存」，但在數小時內便同意停火，隨後在美國與以色列發動的這場戰爭中持續延長停火協議。

美國副總統范斯 (JD Vance) 在衝突期間曾警告，美國已準備好使用先前未曾動用的武器來加重對伊朗的打擊，但白宮當時否認這是在威脅進行核武攻擊。范斯在第一次和談時，曾施壓伊朗在高度爭議的核計畫上做出更大讓步。