鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-24 06:12

科技股成為主要拖累來源，特別是軟體族群表現疲弱。ServiceNow 儘管財報優於市場預期，股價仍暴跌逾 17%。

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中東局勢仍是市場關注焦點。伊朗首都德黑蘭上空週四晚間傳出爆炸聲，防空系統啟動，朝向敵對目標射擊，原因尚不清楚。同時，消息指出，以色列當晚並未對伊朗發動空襲。

美伊談判目前陷入僵局，美國總統川普週四下令美軍對所有在荷姆茲海峽布放水雷的伊朗船隻進行致命打擊。

多家外媒引述消息人士報導，伊朗國會議長卡利巴夫因伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 高層介入日益加深，使其決策空間受限，最終選擇退出談判代表團。另外，伊朗可能在荷姆茲海峽周邊部署更多水雷，進一步加劇能源供應不確定性。

國際油價連續第四個交易日攀漲。布蘭特原油期貨重返每桶 105 美元上方，美國西德州原油亦升破每桶 96 美元。

美股週四 (23 日) 主要指數表現

道瓊工業指數下跌 179.71 點，或 0.36%，報 49,310.32 點。

那斯達克指數下跌 219.06 點，或 0.89%，報 24,438.50 點。

S&P 500 指數下跌 29.50 點，或 0.41%，報 7,108.40 點。

費城半導體指數上漲 169.31 點，或 1.71%，報 10,078.57 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 269.97 點，或 1.66%，報 15,993.45 點。

標普 11 大板塊漲跌分歧，防禦型板塊走強，但科技股領跌 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭互有消長。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.10%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.13%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.11%；Meta (META-US) 下跌 2.31%；微軟 (MSFT-US) 重挫 3.97%。

台股 ADR 多數走低。台積電 ADR (TSM-US) 跌 1.23%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.47%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 5.59%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.07%。

企業新聞

英特爾 (INTC-US) 週四收紅 2.31% 至每股 66.78 美元，盤後股價噴高超 20%，英特爾盤後公布第一季財報遠超華爾街預期，調整後每股盈餘為 0.29 美元，營收達 135.8 億美元。

特斯拉 (TSLA-US) 週四受挫 3.56% 至每股 373.72 美元，特斯拉最新財報優於預期，但股價仍下跌，主因執行長馬斯克 (Elon Musk) 表示公司將大幅提高資本支出，市場擔憂未來現金流承壓。

微軟計劃自公司 51 年歷史以來，首次實施員工自願離職優退方案。微軟 (MSFT-US) 週四下滑 3.97% 至每股 415.75 美元。

德州儀器 (TXN-US) 瘋漲 19.43% 至每股 282.23 美元，德州儀器因工業與資料中心需求回溫，財報表現亮眼，帶飛股價，創下近 25 年來最強單日漲幅。

Meta 走低 2.31% 至每股 659.15 美元，Meta 計劃裁員 10%，以提高效率並抵消其在人工智慧 (AI) 方面的大量支出。該公司將不再招聘原計劃填補的 6,000 個空缺職位，裁員將於 5 月 20 日開始。

華爾街分析

美股財報季迄今表現亮眼，已發布財報的 87 家標普成分股企業中，有 81% 獲利優於市場預期，76% 營收也高於預期。

Kayne Anderson Rudnick 市場策略師 Julie Biel 表示，當前市場最大的挑戰在於，持續出現的緊張新聞標題，讓投資人情緒趨於保守與焦慮。不過從基本面來看，企業財測仍持續上修，顯示企業正試圖過濾各種雜訊，在高度不確定的環境中維持營運節奏，並持續實現獲利成長。

VanEck 半導體 ETF (SMHUS) 週四已連續第 17 個交易日上漲，成為市場主要支撐動能。

NewEdge Wealth 投資長 Cameron Dawson 指出，市場領漲結構持續收斂，已由過去「科技七巨頭」全面上漲，轉為由半導體族群單一領軍。她表示，半導體產業目前正處於超常態成長階段，今年獲利增幅可能高達 100%，但市場仍在評估此成長能否延續，以及合理估值水準。