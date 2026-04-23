鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-24 06:10

針對《華盛頓郵報》引述官員稱清除伊朗水雷可能需時六個月的報導，美國國防部週四 (23 日) 明確否認。

五角大廈駁斥外界關於荷姆茲海峽恐長時間封閉的說法，強調相關評估失真，並重申美方正積極掌控局勢。

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美國防部發言人帕內爾 (Sean Parnell) 表示，相關報導選擇性引用外洩資訊，內容多有不實。

他指出，單一評估並不代表具備可行性，「荷姆茲海峽關閉六個月是不可能發生且完全不可接受的情況」，此亦為國防部長赫格塞斯 (Pete Hegseth) 的立場。

美國總統川普週四稍早在 Truth Social 發文表示，他已下令美國海軍對任何在荷姆茲海峽水域進行布雷行動的船隻採取強硬軍事行動，即使是小型船隻也不例外，並要求部隊在執行任務時不得有任何遲疑。

川普同時指出，美軍目前正持續在荷姆茲海峽執行掃雷任務，並已指示相關行動全面擴大，規模提升至原先的三倍，顯示美方正加大力度確保該戰略航道的通行安全。

自 2 月 28 日美國與以色列對伊朗發動軍事行動後，伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 已在荷姆茲海峽佈設水雷，並對航行船隻發出威脅。該海峽承載全球約五分之一的石油運輸，局勢緊張已對國際能源市場造成明顯衝擊。

油價隨之走高，美國汽油價格亦同步攀升。根據美國汽車協會 (AAA) 數據，目前全美普通汽油均價約為每加侖 4.03 美元，雖較前一週回落，但仍明顯高於去年同期。

為因應伊朗行動，美國海軍已對該海域實施封鎖。美國總統川普進一步下達強硬指令，要求海軍對任何在海峽佈雷的船隻採取致命打擊，同時加速掃雷行動。