鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-24 02:00

美以兩國與伊朗之間的地緣衝突持續升級，正深刻衝擊全球產業鏈與市場環境，各行各業紛紛發出預警，因這場風波不僅推高各類生產與運輸成本，打亂全球供應鏈節奏，也持續削弱了大眾的消費信心，讓企業的整體經營前景變得愈發暗淡。

事實上，在美以伊衝突爆發前，全球企業本就身處多重經營難題之中，包括海外貿易關稅壁壘加碼、生產原物料成本剛性上漲以及終端市場消費需求持續疲軟，多重壓力早已層層疊加。

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隨著市場步入新一輪財報週期，企業的經營態度趨於保守謹慎，而外部環境的持續惡化進一步放大了企業的生存與發展壓力。

儘管部分龍頭企業暫時維持全年經營目標不變，但企業管理層普遍坦言，受荷姆茲海峽航運受阻影響，物流運輸與工業原料等核心成本已進入上行通道，產業經營不確定性大增，企業對未來中長期經營走勢的預判難度顯著提升。

地緣局勢的動盪直接帶動了原物料與物流成本的攀升，化工製造業最先受到明顯衝擊。

知名品牌得利塗料所屬的 AkzoNobel 表示，地緣衝突已直接推高企業整體供應成本，依靠產品調價與內部降本增效舉措，企業現階段業績表現才得以超越市場平均水準。

AkzoNobel 執行長 Greg Poux-Guillaume 表示，受荷姆茲海峽通行受阻的持續影響，企業整體原物料綜合成本將出現十幾個百分點的漲幅，成本上漲帶來的全部壓力將在未來兩季逐步完全釋放。

市場研究數據顯示，自衝突爆發以來，已有 21 家企業主動撤回或下調年度財務經營指引，32 家企業釋放漲價訊號，31 家企業明確提示地緣衝突會為自身經營帶來實質財務虧損。

能源價格的高檔波動成為核心變量，資本市場從業人員普遍認為，若能源與物流的長期不確定性持續蔓延，各行各業將被迫透過提價、壓縮產能或下調業績目標等方式轉嫁壓力。

雷蒙德詹姆斯 [金融公司投資長 Larry Adam 表示，能源價格長期居高不下會持續放大全球經濟運作風險，第一季財報僅反映短期地緣事件的微弱影響，企業後續經營規劃與管理層判斷更能反映真實的產業承壓現狀，而一切局勢走向都取決於衝突持續時間，以及荷姆茲海峽能否盡快恢復正常通航。

供應鏈紊亂的負面影響正全產業擴散，食品產業遭遇明顯衝擊。法國重量級食品集團達能第一季銷售額雖實現正成長，但成長節奏較去年底明顯放緩。



分析師指出，地緣衝突造成嬰幼兒配方奶粉跨境運輸中斷，疊加區域產品召回事件，共同製約了業務復甦節奏。

工業配套與文旅航空等產業同樣舉步維艱，電梯製造商 Otis 坦言，跨境運輸延誤與貿易政策變動直接拖累新設備訂單交付與市場銷售。，

文旅行業更受創嚴重，航空燃油漲價抬高了出行營運成本，各大航空公司與旅遊企業被迫調高票價、加收燃油附加費，部分航線被迫縮減營運，加上地緣緊張帶來的消費觀望情緒，文旅市場復甦節奏被迫中斷。

德國旅遊集團途易主動下調全年核心獲利預期，暫停營收目標指引。該公司表示，中東地緣衝突的持續性無法預判，模糊的市場前景壓制了消費意願，產業短期復甦乏力。

美國聯合航空也預判，產業需求持續承壓，今年下半年及全年獲利表現將不如市場預期。

放眼全局，伊朗地緣衝突已形成全方位的連鎖負面效應，從工業原料、物流運輸到終端消費，全球產業鏈的脆弱性持續暴露。即便部分龍頭企業具備較強的定價能力與抗風險儲備，也難以完全規避外部不確定性帶來的衝擊。