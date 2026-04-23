知識「變現」夯！104：AI兼職市場供需雙增 講師時薪最高7500元2種人成主力
鉅亨網記者張韶雯 台北
AI 浪潮席捲全球，不僅改變企業正職招募，也帶動兼職打工市場快速轉型。根據 104 人力銀行 （3130-TW）數據顯示，2025 年 AI 兼職工作平均每月約 750 筆，年增幅達 16%，遠超整體市場表現。目前市場呈現高薪專業型與入門應用型雙軌發展，專業講師時薪最高可達 7,500 元，而初階人才則透過數據標註、影像生成等職位為履歷鍍金。求職者結構以 Z 世代及女性為主力，顯示 AI 已成為跨領域人才爭相投入的熱門賽道。
根據 104 兼職打工站內資料，2025 年 AI 兼職職缺約占整體兼職市場 1%，雖然占比仍小，但增長動能極強。104 人力銀行價值營運部資深經理翁瑀婷分析，這反映企業數位轉型已由策略轉向實作。中大型企業多將 AI 導入資訊與行政流程以優化內部效率；小型企業則聚焦於學術教育，透過聘僱 AI 講師與培訓顧問，快速建構組織內的 AI 應用技能。
在薪資結構方面，AI 兼職市場出現明顯分流。高薪專業型鎖定具備高階技術與教學能力的資深人才，例如全英文授課的 AI 企業內訓講師，時薪有機會挑戰 7,500 元，一般應用講師時薪也從 2,500 元起跳。技術研發端的機器學習研究職缺時薪最高約 1,200 元，而協助企業導入系統的技術顧問，時薪則由 500 元起算。
對於想進入 AI 領域的新手，入門應用型職缺提供大量機會。隨著多媒體內容需求爆發，熟練精準指令（Prompt）撰寫的 AI 行銷助理或影像生成人員，時薪上看 700 元。而最基礎的資料標註、數據清洗等工作，不限科系背景，時薪約介於 200 元至 280 元之間。這類工作讓初階人才能在實戰中建立 AI 邏輯，提升職場競爭力。
值得關注的是，AI 兼職求職者呈現年輕化與跨領域特性。截至 2026 年 4 月統計，20 至 29 歲求職者占比高達 69%，顯著高於整體兼職市場的 48%。此外，女性應徵者占比 53%，打破過去科技職缺由男性主導的刻板印象。在應徵科系分布上，除了資工、電機等理工背景外，企管與一般商業學類也擠進前五名，顯示 AI 已成為全民跨領域求職的重要工具。
面對瞬息萬變的就業環境，104 人力銀行推出兼職打工專區，目前擁有約 4.9 萬家徵才企業與 6.8 萬筆職缺，透過高效媒合機制，協助人才在 AI 轉型洪流中快速找到合適的實踐舞台。無論是追求知識變現的專家，或是尋求實務經驗的學生，都能在此波 AI 兼職熱潮中尋得增值契機。
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