知識「變現」夯！104：AI兼職市場供需雙增 講師時薪最高7500元2種人成主力

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-23 14:53

AI 浪潮席捲全球，不僅改變企業正職招募，也帶動兼職打工市場快速轉型。根據 104 人力銀行 （3130-TW）數據顯示，2025 年 AI 兼職工作平均每月約 750 筆，年增幅達 16%，遠超整體市場表現。目前市場呈現高薪專業型與入門應用型雙軌發展，專業講師時薪最高可達 7,500 元，而初階人才則透過數據標註、影像生成等職位為履歷鍍金。求職者結構以 Z 世代及女性為主力，顯示 AI 已成為跨領域人才爭相投入的熱門賽道。

知識「變現」夯！104：AI兼職市場供需雙增 講師時薪最高7500元這2種人成主力。（圖：shutterstock）

根據 104 兼職打工站內資料，2025 年 AI 兼職職缺約占整體兼職市場 1%，雖然占比仍小，但增長動能極強。104 人力銀行價值營運部資深經理翁瑀婷分析，這反映企業數位轉型已由策略轉向實作。中大型企業多將 AI 導入資訊與行政流程以優化內部效率；小型企業則聚焦於學術教育，透過聘僱 AI 講師與培訓顧問，快速建構組織內的 AI 應用技能。

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在薪資結構方面，AI 兼職市場出現明顯分流。高薪專業型鎖定具備高階技術與教學能力的資深人才，例如全英文授課的 AI 企業內訓講師，時薪有機會挑戰 7,500 元，一般應用講師時薪也從 2,500 元起跳。技術研發端的機器學習研究職缺時薪最高約 1,200 元，而協助企業導入系統的技術顧問，時薪則由 500 元起算。

對於想進入 AI 領域的新手，入門應用型職缺提供大量機會。隨著多媒體內容需求爆發，熟練精準指令（Prompt）撰寫的 AI 行銷助理或影像生成人員，時薪上看 700 元。而最基礎的資料標註、數據清洗等工作，不限科系背景，時薪約介於 200 元至 280 元之間。這類工作讓初階人才能在實戰中建立 AI 邏輯，提升職場競爭力。

值得關注的是，AI 兼職求職者呈現年輕化與跨領域特性。截至 2026 年 4 月統計，20 至 29 歲求職者占比高達 69%，顯著高於整體兼職市場的 48%。此外，女性應徵者占比 53%，打破過去科技職缺由男性主導的刻板印象。在應徵科系分布上，除了資工、電機等理工背景外，企管與一般商業學類也擠進前五名，顯示 AI 已成為全民跨領域求職的重要工具。