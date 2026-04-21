鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-21 10:59

近日網路討論熱度極高的一則求職案例，讓文組生拚進科技業領高薪的話題再度發燒。一名主修傳播的文組求職者，憑藉留學背景、流利英語及具備業務特質的性格，獲得科技業系統商青睞，不僅開出月薪 9 萬元優渥條件，更提供外派包吃包住的福利，先赴大陸工廠受訓，未來派駐歐美後薪資更有調升空間。人力銀行專家指出，這樣的職場成功經驗確實存在於目前的求職市場，且指出三種人格特質特別容易「翻身」。

1111 人力銀行發言人莊雨潔分析，雖然求職過程有運氣成分，但該案例能成功突圍，核心競爭力在於優異的外語能力、留學經歷以及「業務型人格」。這類人才具備快速洞察需求、溝通精確、臨場反應靈活等特質，能迅速與企業建立信任關係，這些正是高階業務職務最看重的關鍵要素。

‌



莊雨潔進一步表示，文組科系長期訓練的溝通表達與邏輯思維，在業務導向的職務中極具優勢。該案例中的求職者因長期接受商業提案與簡報訓練，展現出的自信與得體表現，加上外語能力的加持，成為其爭取高薪外派機會的重要籌碼。

根據 1111 人力銀行最新統計，截至 2026 年 4 月，泛科技產業中的業務相關職缺將近 4000 個，需求力道依舊強勁。科技公司除了技術研發，更需要市場營銷、產品管理與用戶體驗設計等多元人才。其中，科技業業務需擔任工程師與市場端的溝通橋樑，尤其是「技術型業務」最為吃香，薪資成長速度極快，職涯發展性也相當可觀。

觀察求職市場趨勢，2026 年 4 月業務、客服與貿易相關職類的主動應徵數據，較去年同期成長 8.9%，顯示高薪與彈性工時對人才具有強烈吸引力。不過，莊雨潔也提醒，業務工作雖然報酬潛力高，但也伴隨績效壓力，求職者需評估自身特質是否適合。