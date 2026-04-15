鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-15 12:46

隨著白沙屯媽祖與大甲媽祖進香活動相繼展開，尤其今年報名白沙屯媽祖遶 境的「香燈腳」更創下 46 萬人新高，動輒八至九天的行程讓不少上班族面臨請假全程參與的挑戰 。根據 104 人力銀行 （3130-TW）數據顯示，國內僅 9.3% 企業提供優於《勞基法》的特休制度，且高達 75% 企業未給予新進人員到職特休假 。

想跟著46萬香燈腳朝聖卻沒假？104調查：僅9.3%企業給假優於法令 75%新人沒特休。（直播截圖）

根據 104 人資學院《2025-2026 台灣地區薪資福利調查報告》，白沙屯媽祖進香於 4 月 12 日展開，大甲媽祖遶境也將於 4 月 17 日啟程 。然而，多數企業在休假福利上仍顯保守，除特休制度外，僅 6.2% 提供生日假、4.4% 不用補班、2% 提供旅遊假 。此外，僅 5.9% 企業提供彈性上下班，4.1% 開放遠端工作，顯示當員工面臨長時間宗教活動需求時，既有制度的彈性仍有待提升 。

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有趣的是，宗教活動已逐漸延伸為職場社交的新場域 。除了員工自發參與，部分企業甚至將遶境視為團建活動，透過集體步行建立連結 。江錦樺觀察到，這類活動強調深度陪伴，但企業在推動時應保留員工選擇的彈性，避免轉化為額外的職場壓力 。