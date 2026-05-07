鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-07 10:48

104 人力銀行（3130-TW）最新數據顯示，2026 年 5 月民生消費業人才缺口已達 53 萬人，占整體工作數的 44%，尤其 5 月份住宿餐飲業 5 月徵才 24.5 萬人居冠，求職者有 8.2 份工作機會。為因應缺工潮，企業紛紛祭出高薪與優渥福利搶人，如儲備店長培訓後月薪可達 8 萬元，海底撈海外店經理更有機會挑戰百萬年薪 。同時，民生消費業正跨入數位轉型賽局，近 9 成參展企業對 AI 及科技人才展現強烈需求 。

民生消費業缺工狀況持續嚴峻，範疇涵蓋住宿餐飲、批發零售、一般服務及旅遊休閒四大產業 。其中住宿餐飲業 5 月徵才 24.5 萬人居冠 。目前該產業求職者平均每人可分得 8.2 份工作，遠高於整體市場的 2.1 份，顯示求職者具有高度選擇權 。

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為吸引關鍵戰力，連鎖餐飲龍頭紛紛加碼待遇 。王品集團 (2727-TW) 儲備店長培訓考核通過後，月薪可達 8 萬元 ；瓦城泰統 (2729-TW) 內場主管起薪 5.2 萬，最高上看 7 萬元 ；海底撈針對碩士學歷的儲備海外店經理，提供 7 萬元起跳的月薪，並以百萬年薪為誘因徵才 。

除了薪資競爭力，民生消費業轉型 AI 與數位的趨勢也日益明顯 。104 人力銀行指出，近 9 成參展企業需要科技或 AI 人才 。產品端期望透過數據分析掌握銷售趨勢；營運端則導入 AI 技術與 RPA 自動化工具優化流程 。如台灣迪卡儂招募電商數位營運專員，起薪達 4.2 萬至 5.2 萬元 ；全聯福利中心與王品餐飲則徵求數據及系統工程師，且多數職缺強調科系不拘，為非理工背景人才提供跨界契機 。

福利設計方面，業者強調「品牌體驗感」以留才 。常見特色包含：快速晉升與調薪（如亞洲藏壽司每月考核、王品每年 2 次調薪）、品牌生活福利（如宜得利、IKEA、UNIQLO 員購優惠；星巴克夥伴上班享有免費飲品及折扣）、以及國際發展機會（如海底撈、宜得利提供海外派駐） 。