鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-24 10:05

看準這波家電熱銷潮，環球購物表示，中和店和 A19 店同步加碼推出滿萬元送千元的優惠方案，加強提升購物誘因。

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此外，深受女性喜愛的專櫃化妝品套組，環球購物提出 5.5 折起的獨家限定方案。

而線上通路「環球 Online」即日起至 5 月 10 日止，祭出天天滿 2000 元折 100 元，搭配中信環球聯名卡再享滿 3000 元送 200 元限量回饋，以及點數加碼折抵等多重優惠。