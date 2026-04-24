鉅亨網記者王莞甯 台北
冠德 (2520-TW) 轉投資環球購物中心母親節檔期首周傳捷報，業績年成長近 10%，熱銷品類包括按摩椅、掃地機器人和電子鍋等家電及健康器材，環球購物表示，隨著節慶送禮與聚餐需求持續升溫，祭出最高近 17% 酬賓回饋，並積極向品牌商爭取，於檔期期間推出超過千項獨家商品，全面提升活動吸引力。
看準這波家電熱銷潮，環球購物表示，中和店和 A19 店同步加碼推出滿萬元送千元的優惠方案，加強提升購物誘因。
而針對母親節核心送禮市場，環球購物特別鎖定近期熱門的黃金保值趨勢，集結多家知名金飾品牌推出優惠專案。
此外，深受女性喜愛的專櫃化妝品套組，環球購物提出 5.5 折起的獨家限定方案。
而線上通路「環球 Online」即日起至 5 月 10 日止，祭出天天滿 2000 元折 100 元，搭配中信環球聯名卡再享滿 3000 元送 200 元限量回饋，以及點數加碼折抵等多重優惠。
Global Mall 此次檔期回饋近 17%，新北中和、桃園 A8、桃園 A19 及屏東市，會員於指定專門店當日單筆消費滿 3000 元，即贈 200 元電子商品禮券，刷 Global Mall 聯名卡再加贈 200 元電子商品禮券，首次綁定 GMpay 再贈 100 元電子商品禮券；板橋車站、南港車站和林口 A9 會員於指定專門店當日單筆消費滿 2000 元，即贈 100 元電子商品禮券，刷聯名卡再加贈 100 元電子商品禮券。