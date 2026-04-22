台糖慶80！首度攜手台酒、金色三麥打造跨界新食尚 琥珀啤酒、高粱酒香腸風光上市

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-22 19:56

台糖公司於成立 80 週年之際，展現國營事業創新轉型的強大活力！今（22）日台糖在金色三麥 （7757-TW）酒窖店舉行「強強聯手 ‧ 跨界聯名」新品上市餐酒會，正式發表「琥珀蜜釀精釀啤酒」、「安心豚高粱酒香腸」、新包裝「滷豬腳」以及「瓜地馬拉競標咖啡」等四款跨界新作。透過與台灣菸酒公司、金色三麥的深度合作，台糖成功將深厚的糖業文化與產銷履歷肉品，轉化為接軌國際趨勢的職人「新食尚」。

台酒台糖攜手金色三麥打造跨界新食尚 琥珀啤酒、高粱酒香腸4品上市，圖左為台糖董事長吳明昌。（鉅亨網記者張韶雯攝）

ESG 現代化豬場淬煉「安心豚」 強強聯手台酒打造靈魂香腸

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台糖董事長吳明昌在會中感性分享，台糖為了讓國人「喝得健康、吃得快樂」，投入了約 120 至 130 億元資金，興建 13 座現代化豬場。吳明昌自豪地表示，台糖勇敢地興建這些現代化場域，不僅能提供安心的肉品，更是全台唯一能真正落實 ESG（環境、社會、公司治理）養豬的國營事業。

這份對品質的堅持，催生了與台酒聯名的「安心豚高粱酒香腸」。該產品選用保證零瘦肉精、具產銷履歷的台糖豬肉，注入台酒原釀高粱醃製。煎烤時，酒香隨溫升騰，微酥腸衣包裹鮮嫩多汁的肉塊，將醇厚穀香鎖進肉質纖維，完美演繹兩大國營品牌的靈魂合作。

液態麵包注入台糖 DNA 琥珀蜜釀挑戰釀造極限

在飲品方面，台糖攜手知名精釀品牌金色三麥，研發出「台糖琥珀蜜釀精釀啤酒」。吳明昌形容這款啤酒為「液態麵包」，更強調其內含「台糖的 DNA」，即採用台糖職人技術融合百年底蘊的黑糖糖漿與新鮮甘蔗汁液製成。該酒款以德國工藝為基底，經低溫熟成，醞釀出圓潤順滑的焦糖韻味與麥芽果香，瓶身包裝更巧妙融入台糖指標性的「五分車」元素，象徵傳統文化與現代精釀的完美融合。

此外，台糖人氣商品「安心豚滷豬腳」也於年初升級配方。這款同樣源自 ESG 豬場的優質肉品，以特調古早味滷汁慢火滷製，皮 Q 肉嫩且飽滿膠質，入口即化的質地散發淡雅肉香，完美呈現在地高品質肉品的鮮甜。

咖啡界奧斯卡挺外交 收益回饋瓜地馬拉建校

餐酒會的另一大亮點是「瓜地馬拉卓越盃（COE）競標咖啡」。吳明昌透露，台糖自 2023 年起配合外交政策，向邦交國瓜地馬拉小農採購咖啡豆，目前高鐵上每月 1 日至 10 日供應的咖啡皆是來自台糖。

今年台糖更參與了有「咖啡界奧斯卡」之稱的 2025 瓜地馬拉卓越盃競標，將獲得第 10 名的傳奇帕卡瑪拉（Pacamara）豆種帶回台灣。吳明昌強調，台糖在推廣精品咖啡的同時更負起社會責任，賺取微薄的利潤，但這些收益會回饋給當地興建學校，穩定小農收入並支持在地教育。這款咖啡帶有優雅柑橘與桑葚果韻，尾韻溫潤平衡，是世界級的頂尖風味。