鉅亨網編譯許家華 2026-04-23 12:21

外電報導指出，Alphabet(GOOGL-US)旗下 Google 在拉斯維加斯舉行的 Google Cloud Next 2026 大會上，正式發布第八代張量處理器 (TPU)，首度將 AI 訓練與推理任務拆分為兩款獨立晶片 TPU 8t 與 TPU 8i，標誌其 AI 硬體策略出現重大轉向，並聯手博通(AVGO-US) 與 MediaTek 深化合作，正面挑戰輝達 (NVDA-US) 在 AI 晶片市場的主導地位。

Google 同時宣布，第七代 TPU Ironwood 已正式開放雲端客戶使用，並預告將於 2026 年下半年成為首家提供輝達新一代 Vera Rubin NVL72 超級電腦的雲端服務商，顯示其在自研晶片與外部合作間採取雙軌策略。

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在架構策略上，Google 此次拆分訓練與推理晶片，主要因應 AI 運算負載的快速分化。公司 AI 與基礎設施高級副總裁指出，隨 AI 代理 (agents) 興起，訓練與推理需求已呈現不同優化方向。訓練側重高吞吐量與大規模擴展能力，可支援數週至數月的萬億參數模型訓練；推理則強調低延遲與高併發，以應對數百萬 AI 代理同時運作情境。

TPU 8t 作為訓練用旗艦晶片，由 Google 與博通共同設計，單一超級運算節點最多可整合 9,600 顆晶片，搭配 2PB 高頻寬記憶體，每個 Pod 運算效能達 121 exaflops(FP4)，較上一代提升約 3 倍，在相同價格下效能提升 2.8 倍。透過 JAX 與 Pathways 框架，訓練規模可擴展至超過 100 萬顆晶片集群。

在技術細節方面，TPU 8t 採用雙運算晶粒與單 I/O 晶粒架構，搭載 8 組 HBM3e 高頻寬記憶體，並導入 SparseCore 專用加速器處理不規則記憶體存取，同時支援原生 FP4 精度，使矩陣運算吞吐量倍增。Google 亦開發 Virgo 互聯架構，使資料中心網路頻寬提升至前代 4 倍，單套網路可互聯 13.4 萬顆晶片，二分頻寬達 47Pbps，晶片間頻寬提升 2 倍，並透過直連儲存與 RDMA 技術將存取速度提升 10 倍。

推理晶片 TPU 8i 則由 Google 與 MediaTek 合作開發，專為高併發 AI 應用設計。單一 Pod 可擴展至 1,152 顆晶片，提供 11.6 exaflops(FP8) 算力，在相同價格下效能較前代提升 80%，每瓦效能提升 117%。其最大特色為搭載 384MB 片上 SRAM，是前代三倍，可大幅降低延遲並提升長上下文生成效率。

TPU 8i 亦引入集合通訊加速引擎 (CAE)，將多核心結果聚合延遲降低至近乎零，整體通訊延遲較前代下降 5 倍。網路架構方面，放棄傳統 3D 環形拓樸，改採 Boardfly 互聯架構，使最大通訊跳數由 16 次降至 7 次，網路直徑縮減 56%，全對全通訊延遲改善最高 50%，對混合專家模型(MoE) 尤為關鍵。

兩款晶片均採用 TSMC(TSM-US)2 奈米製程，並搭載 Google 自研 Arm 架構 Axion CPU，解決資料預處理瓶頸，預計 2027 年底量產，並配合第四代液冷技術提升散熱效率。在軟體生態上，第八代 TPU 支援 JAX、PyTorch、Keras 與 vLLM 等主流框架，其中原生 PyTorch 支援已進入預覽階段。

市場採用方面，Anthropic 已承諾導入數 GW 等級 TPU 算力，並計劃於 2027 年擴展至 3.5GW 規模，成為關鍵客戶之一。此外，Citadel Securities 已利用 TPU 建構量化研究平台，美國能源部旗下 17 個國家實驗室亦全面採用 TPU 相關 AI 系統。