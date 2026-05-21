下個風口？年薪逾百萬美元卻不碰核心晶片業務 輝達創辦人子女布局機器人與Omniverse

鉅亨網新聞中心 2026-05-21 10:20

輝達 (NVDA-US)2026 財年最新委託投票說明書顯示，執行長黃仁勳的子女薪酬引發市場關注，其中女兒 Madison 年薪約 123.2 萬美元，兒子 Spencer 年薪約 132 萬美元，較前一年度約 53 萬美元大幅增加 149%，相關訊息一度登上中國社群平台熱搜前列。

（圖：Shutterstock)

不過，市場更關注的並非薪資本身，而是兩人所負責的業務範圍與公司核心晶片事業之間的明顯區隔。

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未涉核心 GPU 業務 轉向機器人與模擬平台

根據公開資訊，Spencer 目前擔任產品管理總監，主要負責機器人相關業務；Madison 則為資深總監，負責 Omniverse 模擬軟體平台。

在輝達財務結構中，資料中心業務仍為最核心收入來源。最新財年資料顯示，資料中心營收約 1308 億美元，年增超過 140%，占公司總營收比重持續提升，而 GPU 晶片、CUDA 生態系與 AI 加速運算仍是公司主要獲利引擎。

相比之下，兩人所負責的機器人與數位孿生模擬平台，尚未成為當前主要營收來源，但被視為下一階段 AI 基礎建設的重要延伸。

戰略意味濃厚：卡位下一代 AI 基礎設施

市場分析普遍認為，輝達正在將 Omniverse 與機器人平台視為下一階段 AI 競爭核心。公司已推出 Isaac 機器人平台與 GROOT 基礎模型，而 Omniverse 則被定位為機器人訓練與模擬的關鍵虛擬環境。

業內人士指出，沒有高精度模擬系統，大規模機器人訓練成本將難以下降，而 Omniverse 正好承擔「數位世界訓練場」角色。在此架構下，機器人硬體、AI 模型與模擬環境形成閉環，構成下一階段物理 AI（Physical AI）基礎。

這也使外界解讀，Spencer 與 Madison 的職務並非集中於現金流業務，而是位於公司下一個十年技術路線的關鍵節點。

薪酬大幅上調 內部定價或與業務重估同步

Spencer 薪酬自 53 萬美元提升至 132 萬美元，增幅達 149%。公司在委託書中強調，兩人薪酬評估流程與其他同職級員工一致，並未由黃仁勳直接參與決策。

市場普遍提出兩種可能解釋：其一為機器人業務在公司內部優先級提升，導致相關職位權重與激勵同步上調；其二為原薪資處於入職或早期職涯階段，隨市場薪資水準調整而回歸中樞區間。

輝達前高管 Greg Estes 曾表示，在實際共事過程中，外界確實無法忽視兩人作為創辦人子女的身份，但其工作表現與投入程度在專業層面具有一致標準，並未因家族背景而影響日常專案推進。

現金牛與未來賽道分離：典型「雙軌接班」結構

從企業治理角度觀察，輝達目前形成一種明顯的雙軌架構：一方面，GPU 與資料中心業務持續貢獻主要現金流；另一方面，機器人與 Omniverse 則屬於長週期技術投入領域。

市場人士認為，這種配置方式避免將繼承人直接置於最成熟但競爭最激烈的核心業務，同時也讓其在未來潛在最大增長領域累積經驗與資源。

這種模式與傳統科技或家族企業接班路徑不同，更接近「在下一代產業入口提前布局」，而非在當前利潤中心進行權力交接。

AI 產業結構轉變：從晶片競爭走向系統競爭

隨著生成式 AI 進入第二階段，市場競爭已從單一 GPU 性能轉向整體系統能力，包括算力、模型、模擬環境與實體應用整合。

包括 Google、Amazon、Microsoft 等大型雲端企業均已加大對自研 AI 晶片與機器人技術的投入，市場競爭逐漸向「AI 系統層」延伸。輝達在此背景下押注 Omniverse 與機器人平台，被視為試圖維持生態主導權的重要布局。

產業觀察：從家庭薪酬事件延伸至接班與戰略

儘管外界關注焦點集中於「百萬美元年薪」的話題性，但更深層問題在於企業如何在高速技術變遷下安排長期接班與戰略延續。