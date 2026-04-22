鉅亨網編譯陳又嘉
《路透》報導，特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 周三 (22 日) 表示，公司計劃在 Terafab 項目中，採用英特爾 (Intel)(INTC-US) 先進的 14A 製程技術生產晶片。
這對英特爾而言是一項突破。該公司正致力於轉型，吸引外部客戶使用其晶圓製造技術。英特爾即將推出的 14A 製程，目標與主要競爭對手台積電 (TSM-US)(2330-TW) 競爭，但此前尚未公布任何大型外部客戶。
消息公布後，英特爾股價盤後上漲 3%。英特爾先前表示，正與大型客戶就 14A 製程進行洽談，但尚未對此消息立即回應。
本月稍早，英特爾已與 SpaceX 及特斯拉一同加入馬斯克的 Terafab AI 晶片園區計畫，協助打造支撐其機器人與資料中心布局的處理器。
馬斯克在特斯拉財報電話會議中表示，「考量到 Terafab 開始大規模擴產時，14A 製程應已相當成熟、準備好量產，因此 14A 看來是正確選擇，而且我們與英特爾有良好合作關係。」
這項合作有望提振投資人對英特爾次世代製程的信心，特別是在公司過去曾面臨晶片良率挑戰之後。
科技顧問公司 Creative Strategies 負責人 Ben Bajarin 表示，英特爾 14A 製程「可能會比市場原先預期更具影響力」。
他指出，「在先進製程開發初期，擁有多個合作夥伴非常重要，有助於加速技術成熟並解決問題。他們 (特斯拉) 具備規模優勢，將成為一個非常重要的首位非英特爾客戶。」