鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-23 07:39

《路透》報導，特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 周三 (22 日) 表示，公司計劃在 Terafab 項目中，採用英特爾 (Intel)(INTC-US) 先進的 14A 製程技術生產晶片。

‌



消息公布後，英特爾股價盤後上漲 3%。英特爾先前表示，正與大型客戶就 14A 製程進行洽談，但尚未對此消息立即回應。

本月稍早，英特爾已與 SpaceX 及特斯拉一同加入馬斯克的 Terafab AI 晶片園區計畫，協助打造支撐其機器人與資料中心布局的處理器。

馬斯克在特斯拉財報電話會議中表示，「考量到 Terafab 開始大規模擴產時，14A 製程應已相當成熟、準備好量產，因此 14A 看來是正確選擇，而且我們與英特爾有良好合作關係。」

這項合作有望提振投資人對英特爾次世代製程的信心，特別是在公司過去曾面臨晶片良率挑戰之後。

科技顧問公司 Creative Strategies 負責人 Ben Bajarin 表示，英特爾 14A 製程「可能會比市場原先預期更具影響力」。