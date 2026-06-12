鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-12 09:10

《Quartz》報導，馬斯克 (Elon Musk) 周四 (11 日) 在 ASML(ASML-US)年度技術大會上發表演講，向這家荷蘭公司的員工闡述其 Terafab 晶片製造計畫的願景。ASML 被他視為未來的重要供應商。

馬斯克透過視訊連線，與 ASML 執行長 Christophe Fouquet 進行對談，向僅限員工參與的活動發表談話。就在出席大會前不久，馬斯克在 X 上發文表示，ASML「可能是歐洲最偉大的公司」，並稱這家公司值得被珍惜與支持。

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ASML 是全球唯一能供應極紫外光微影設備的廠商，每台設備價格約 4 億美元，這些設備正是 Terafab 未來生產計畫不可或缺的核心。目前全球三大先進晶片製造商台積電 (TSM-US)、三星與英特爾 (INTC-US)，都仰賴 ASML 的設備來生產最先進的 AI 晶片。

馬斯克於今年 3 月宣布 Terafab 計畫。該計畫將由 SpaceX 與特斯拉 (TSLA-US) 共同成立合資企業營運，為兩家公司生產晶片。

工廠預定設於德州格萊姆斯郡 (Grimes County) 的 Gibbons Creek 水庫附近。初期建設成本估計約為 550 億美元，而在多階段擴建完成後，總投資額可能高達 1,190 億美元。

未來晶片需求除了來自特斯拉外，也將來自 SpaceX 自身的資料中心業務。由於 SpaceX 已與 Google 及 Anthropic 簽署算力供應協議，因此公司承諾將持續擴大資料中心規模。

上周，SpaceX 為該計畫取得重大進展。儘管當地居民強烈反對，SpaceX 仍獲得格萊姆斯郡提供的 100% 財產稅減免優惠。居民反對的理由包括對環境造成破壞、地方資源承受壓力，及計畫透明度不足。

根據協議，SpaceX 不需依一般方式繳納財產稅，而是一次性支付 1,000 萬美元，並在未來 35 年每年支付 2,000 萬美元。

馬斯克積極拉攏 ASML 的同時，SpaceX 也正在進行可能創紀錄的首次公開募股 (IPO)。SpaceX 已提交上市條件文件，發行價格為每股 135 美元。