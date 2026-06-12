馬斯克兩帝國資金大挪移 SpaceX IPO成特斯拉新變數

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-12 12:00

《巴隆周刊》報導，周四 (11 日) 隨著 SpaceX 這場史上規模最大的首次公開募股 (IPO) 認購作業結束，特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 股價出現反彈。

SpaceX IPO成特斯拉股價新變數(圖：Shutterstock)

或許市場因 SpaceX 籌資而產生的賣壓已經結束，前提是這種賣壓原本真的存在。

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特斯拉股價周四上漲 4.6%，報 399.15 美元。同日標普 500 指數收漲 1.7%，而道瓊工業指數上漲 1.9%

在周四開盤前，特斯拉股價過去一周已累計下跌近 10%。這讓投資人開始懷疑，是否有部分特斯拉股東為了參與 SpaceX IPO，而先賣出特斯拉股票籌措資金。市場預計 SpaceX 股票將於周五開始交易。

SpaceX 預計將此次創紀錄 IPO 約 30% 的配售額度分配給散戶投資人，比例遠高於一般 IPO。此外，特斯拉擁有大量忠實散戶股東，他們高度認同執行長馬斯克 (Elon Musk) 對未來的願景。

這種情況引發市場擔憂，在 IPO 前夕，特斯拉股價可能表現疲弱或劇烈波動。事實上，兩者都發生了。包括周四在內，特斯拉已連續五個交易日單日漲跌幅超過 3%。

SpaceX 本次出售約 750 億美元股票，這相當於特斯拉市值的大約 6%。分配給散戶投資人的部分，約為特斯拉市值的 2%。且購買 SpaceX 股票的資金並不一定全部來自賣出特斯拉。

況且，股市也不是一個封閉系統，資金可以從其他地方流入。因此，IPO 對任何單一股票——即使是特斯拉——實際影響理論上都應該相對有限。

特斯拉近期下跌也與市場整體走弱有關。截至周四開盤前，那斯達克指數過去一周下跌約 6%。而特斯拉股價歷來波動幅度本來就高於大盤。從歷史經驗來看，當市場下跌 6% 時，特斯拉出現 10% 至 12% 的跌幅其實相當合理。

無論真正原因為何，參與 SpaceX IPO 所需的資金應該都已完成配置。現在投資人需要關心的是 SpaceX 上市後的實際交易表現。畢竟部分特斯拉投資人仍可能在 IPO 後繼續加碼 SpaceX 股票。

最終，與 IPO 相關的波動終將消退。屆時特斯拉將與其他股票一樣，回歸基本面與市場敘事來決定股價。目前市場對特斯拉的投資邏輯幾乎完全圍繞在實體 AI。投資人正在等待 AI 訓練的自駕計程車 (Robotaxi) 及人形機器人，成為公司未來重要的新獲利來源。

當然，特斯拉與 SpaceX 之間仍存在協同效應。Colin Rusch 在周四的報告中表示，「當投資人消化 SpaceX 對特斯拉股價可能造成的影響時，我們預期固定式儲能需求將增加，同時兩家公司在實體 AI 應用上的合作也有望深化，包括進一步共享資源。同時，油價上漲與市場波動增加，也有助於支撐全球電動車需求。」

他給予特斯拉股票持有評級，但未設定目標價。他並未追蹤 SpaceX。但同屬 Oppenheimer 的分析師 Tim Horan 周四開始追蹤 SpaceX，並給予買進評級，目標價 190 美元。