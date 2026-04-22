3月五大銀行房貸利率略降 央行：房市處盤整修正期
鉅亨網記者王莞甯 台北
中央銀行今 (22) 日公布 3 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，新承做房貸較上月增加 222.6 億元至 590.24 億元，為今年以來相對高，反映上月工作天數較少，而房貸利率 2.306%，月減 0.016 個百分點，則為 3 個月來相對低點。
央行指出，過去房市太熱，去年已有從高點降下來，顯示央行的選擇性信用管制措施有些成效，因此第一季央行理監事會議略放寬，「房價有跌的話也可能會吸引部分買方進來」。
央行解讀目前房市，仍處在盤整修正期間，近期沒有太大變化，仍將持續滾動檢討觀察。
據統計，六都 3 月建物買賣移轉棟數 1.8 萬棟，較去年同期持平，而第一季六都的建物買賣移轉棟數 4.7 萬棟，年減 2%，整體表現以雙北較為穩定，其中，台北市第一季移轉棟數 6089 棟，年增 4%，新北市 1.1 萬棟，年增 7%，桃園則是 8928 棟，年減 4%。
反觀台中市明顯降溫，第一季建物買賣移轉棟數 8579 棟，年減 19%，台南市 4944 棟，年增 18%，高雄市 7542 棟，年減 6%。
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