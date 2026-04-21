鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-21 10:07

房市急凍造成建商推案意願低落，根據市調機構統計，全台六都及新竹 2026 年首季推案量持續低迷，進場建案共 248 件，戶數約 1.43 萬戶，總銷金額為 2736.9 億元 ，全數創下單季歷史新低紀錄。

同時，據統計全台七都新案平均開價與成交單價分別下修至 57.9 萬元與 53.8 萬元，不只雙雙接近兩年前水準，更較上季下修近 1 成；雙北、桃園及高雄等縣市無論較上季及去年同期，開價也紛紛下跌，馬年開局依舊籠罩在低氣壓中。



數字科技 (5287-TW) 旗下 591 新建案分析，2026 年首季因 329 檔期大跳水、農曆春節假期等因素，再加上目前市場賣壓處在高檔，供給量持續躺平。不過隨著延推案公開，且建商為避開年底大選提早進場，預計在今年 520 前後將迎來一波報復性推案潮，目前不少地區個案也已進入潛銷階段，屆時能否吸引民眾回心轉意，成為建商今年的期中考。

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至於日前央行放寬第二戶貸款， 591 新建案指出有難度，據指出本次政策當然是好的開始，但因為成數僅調回 1 成，且對於寬限期亦無動作，反映出央行態度依舊保守，並不願下猛藥救市。再加上近期台股表現強勁吸引資金轉向，又有中東戰爭導致國際局勢動盪，都增添房市復甦難度，並不建議過度樂觀。

雙北 2026 年首季推案銳減，價量更是開低走低，僅部分行政區個案表現。如台北市北投、士林兩區，由於緊扣輝達 (NVIDIA)、AI 題材不放，量能表現穩健，以士林區來說，除了社子地區有預售案公開，近年少有供給的天母亦迎來一波推案潮，本次除了有總銷 60 億的「昇陽醴居」公開，接下來更有超過百億的潛在量能蓄勢待發，發展潛力可觀。

至於新北市，本季各項供給均創下單季新低，總銷金額較上季減幅近 8 成，更是高居各縣市之冠，主要是多數個案採取滾動式調整、不願過早公開所致。然而儘管推案熄火，房價卻牢牢鎖定在高點，部分區域如三峽北大特區，在三鶯線議題加持下，更傳出個案開價衝到 9 字頭，一舉突破區域新高，令人訝異。

新竹縣市本季在市區延推案進場下，且竹北市也有 40 億元左右量體公開，供給量轉守為攻，只是由於去化放緩，且又有房市 329 檔期案量，目前新竹地區呈現「舊案沒賣完、新案一直來」的現象，再加上因精華區房價不跌反漲，導致買方決策期越拉越長，線上賣壓持續攀升中。

中南部未見起色，尤其在投資客退場後，外圍地區持續上演「沒降價、沒成交」陣痛期，像是台中海線梧棲等區，由於缺乏剛性買盤支撐，再加上交屋潮影響，更是進入多殺多的狀態，目前僅剩財力雄厚的大型建商能靠成本優勢彈性讓利，以低於區域行情的價格吸引買盤進場。