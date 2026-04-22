鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-22 15:32

蘋果 (AAPL-US) 本周一 (20 日) 宣布，現任執行長庫克 (Tim Cook) 將於 9 月 1 日卸任，交棒給硬體工程資深副總特納斯 (John Ternus)。和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (22) 日看好蘋果世代交替，並給予讚嘆與祝福。

童子賢表示，庫克自 2011 年接任蘋果執行長至今約 15 年，蘋果市值成長近 10 倍，且持續站穩全球十大科技領導廠商中的前三名，表現相當傑出。他並指出，從此次的交棒，可以看出蘋果在制度與管理上相當嚴謹。

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童子賢直言「除了讚嘆蘋果的傑出，對於領導人的交接，我們給予祝福」，並提到台灣很多公司也是蘋果的合作夥伴，也相信台灣產業界會以祝福的心，來看蘋果領導人的交接。

至於特納斯為硬體背景出身，與庫克的供應鏈管理較為不同，外界也關心蘋果與台廠供應鏈會產生什麼變化。對此，童子賢說，台灣廠商一直是全球品牌客戶的好夥伴，認為不應過度解讀領導人的學經歷背景，也不必過度執著是管理還是技術背景。

針對中東戰火推升原物料價格對於產業的影響，童子賢則指出，從疫情到俄烏戰爭，全球不斷面臨各種挑戰，認為燃油費用上漲，不是只有影響台灣產業，是全球必須共同面對的問題。