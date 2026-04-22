外資買超116億元連3買掃貨仁寶、聯電 聯發科獲投信連7買力捧
鉅亨網記者黃皓宸 台北
台股今 (22) 日延續多頭氣勢，本周已連續三天見新高，維持高過高、低不破低多方架構，今日在股王信驊飆 (5274-TW) 新天價，加上聯發科 (2454-TW) 鎖漲停強強聯手下，上漲 273 點、收 37,878 點，成交量 9,460 億元，三大法人同站買超，合計買超 160.04 億元，仁寶 (2324-TW) 挾量子電腦題材，成為外資最青睞的買超個股，對聯電由賣轉買 (2303-TW) 4.75 萬張，買超鴻海 (2317-TW) 4 萬張。
觀察今日三大法人操作，外資買超 116.09 億元、自營商買超 7.38 億元、投信買超 36.57 億元，三大法人合計買超 160.04 億元。期貨部分，外資在期貨小增 1,250 口空單，外資累計空單為 4.25 萬口。
今日外資買超前 10 名個股部分，買超第一名為老 AI 股仁寶 4.93 萬張、其次為聯電 4.75 萬張、鴻海 4 萬張、台新新光金 2.28 萬張、玉山金 2.04 萬張、光寶科 1.5 萬張、南亞 1.42 萬張、英業達 1.2 萬張，富邦金、華南金 1.1 萬張。
外資賣超前 10 名個股部分，傳產股台玻遭減碼 3.5 萬張最多、新纖 1.82 萬張、寶成 1.67 萬張、正新 1.51 萬張、燿華 1.1 萬張、旺宏 9,546 張、台中銀 9,325 張、強茂 8,701 張、長榮航 8,169 張。
投信買超前 10 名個股部分，鴻海為最高首位 8,701 張、群益證 5,086 張、上海商銀 3,611 張、正新 3,036 張、宏碁 3,004 張、元大金 2,789、聯發科 2,527 張、寶成 2,496 張、英業達 2,173 張。
投信賣超前 10 名個股部分，前 6 位皆為金控股，台新新光金 2.19 萬張最高、永豐金 1.24 萬張、華南金 1.23 萬張、中信金 1.1 萬張、玉山金 1.05 萬張、兆豐金 8,019 張、旺宏 7,088 張，材料 *-KY 5,461 張、統一 5,129 張、群創 4,818 張。
法人表示，台股今日呈現震盪收紅格局，終場台股再收新高，成交金額縮減至 9,460 億元，目前只樹多方量價結構不變，短線在美伊無限期停火下，大盤拉回仍可以樂觀操作。加上本周起美股進入科技股超級財報周，由科技巨頭特斯拉打頭陣，市場聚焦科技股是否繳出佳績，領軍股市向上突破。
在籌碼面部分，法人指出，外資在現貨買超 116 億元，外資期貨淨空單增加至 4.25 萬口，外資期現貨保守布局；技術面部位，台股波動率走低態勢不變，目前在電子權值股續作輪漲發動下，短線台股的拉回仍可樂觀操作。
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