鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-22 19:54

外資買超116億元連3買掃貨仁寶、聯電 聯發科獲投信連7買力捧。(鉅亨網資料照)

觀察今日三大法人操作，外資買超 116.09 億元、自營商買超 7.38 億元、投信買超 36.57 億元，三大法人合計買超 160.04 億元。期貨部分，外資在期貨小增 1,250 口空單，外資累計空單為 4.25 萬口。

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今日外資買超前 10 名個股部分，買超第一名為老 AI 股仁寶 4.93 萬張、其次為聯電 4.75 萬張、鴻海 4 萬張、台新新光金 2.28 萬張、玉山金 2.04 萬張、光寶科 1.5 萬張、南亞 1.42 萬張、英業達 1.2 萬張，富邦金、華南金 1.1 萬張。

外資賣超前 10 名個股部分，傳產股台玻遭減碼 3.5 萬張最多、新纖 1.82 萬張、寶成 1.67 萬張、正新 1.51 萬張、燿華 1.1 萬張、旺宏 9,546 張、台中銀 9,325 張、強茂 8,701 張、長榮航 8,169 張。

投信買超前 10 名個股部分，鴻海為最高首位 8,701 張、群益證 5,086 張、上海商銀 3,611 張、正新 3,036 張、宏碁 3,004 張、元大金 2,789、聯發科 2,527 張、寶成 2,496 張、英業達 2,173 張。

投信賣超前 10 名個股部分，前 6 位皆為金控股，台新新光金 2.19 萬張最高、永豐金 1.24 萬張、華南金 1.23 萬張、中信金 1.1 萬張、玉山金 1.05 萬張、兆豐金 8,019 張、旺宏 7,088 張，材料 *-KY 5,461 張、統一 5,129 張、群創 4,818 張。

法人表示，台股今日呈現震盪收紅格局，終場台股再收新高，成交金額縮減至 9,460 億元，目前只樹多方量價結構不變，短線在美伊無限期停火下，大盤拉回仍可以樂觀操作。加上本周起美股進入科技股超級財報周，由科技巨頭特斯拉打頭陣，市場聚焦科技股是否繳出佳績，領軍股市向上突破。