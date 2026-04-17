鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-17 13:40

外媒最新報導指出，OpenAI 正透過一項史無前例的財務操作，加速推進其資本市場化進程。這家 AI 巨頭周四 (16 日) 跟 AI 晶片新創公司 Cerebras 簽署一項為期三年、總金額超過 200 億美元的協議，租用由 Cerebras 晶片驅動的伺服器。

根據《The Information》報導，OpenAI 這項交易不僅規模驚人，其背後獨特的「營運資金存款」會計結構，更被視為 OpenAI 為優化財務報表、順利推進 IPO 所精心設計的關鍵一步。

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根據協議細節，OpenAI 承諾未來三年支付逾 200 億美元，並有機會根據支出金額獲得 Cerebras 的認股權證。若三年內總支出達 300 億美元，OpenAI 最終可獲得約 10% 股權。

此外，OpenAI 還將提供約 10 億美元資金，專門用於資助 Cerebras 建設承載 AI 產品所需的資料中心。

這種非傳統的採購合約結構允許 OpenAI 將這 10 億美元的融資列為資產，並將部分晶片相關付款記為利息收入，進而在帳面上有效對沖巨額支出，美化財務表現，為 OpenAI 預計在今年或明年進行的 IPO 創造有利條件。

此次合作也標誌著 OpenAI 正積極尋求供應鏈的多元化，以降低依賴輝達程度。

儘管輝達仍在 OpenAI 算力版圖中佔據壓倒性地位，計畫今年在算力上支出 450 億美元，明年增至 900 億美元，且絕大部分仍與租用輝達晶片相關，但 Cerebras 獨特技術路線提供重要的互補性。

Cerebras 成立於 2016 年，其旗艦處理器體積約為一個餐盤大小，遠大於傳統晶片，並採用靜態隨機存取記憶體 (SRAM)，將數據直接儲存在晶片上。這種設計大幅減少數據在晶片與外部儲存硬體之間的傳輸需求，成功繞過輝達系統潛在的「存儲牆」瓶頸。

目前，Cerebras 晶片已為 OpenAI 一款新代碼模型 Codex-Spark 提供算力支援，專注於低延遲的推理任務。

此外，這筆交易無疑也為 Cerebras 上市進程注入強心針。該公司曾於 2024 年 9 月首次提交 IPO 申請，但因收入過度集中於阿聯科技公司 G42(2024 年上半年佔其營收 87%)，加上執行長 Andrew Feldman 過往的會計醜聞而受阻，最終在同年 10 月撤回。

如今，隨著 OpenAI 和亞馬遜相繼成為新客戶，Cerebras 客戶結構得到顯著優化。

據悉，Cerebras 最快在美國時間周五 (17 日) 重新提交 IPO 文件，打算在下個月以約 350 億美元估值融資約 30 億美元，較其今年 2 月 220 億美元的私募估值溢價約 60%。

值得注意的是，在完成高估值融資後，華爾街巨頭摩根士丹利已加入此次 IPO 的主要承銷團隊，花旗和巴克萊將繼續參與其中，顯示出資本市場對其信心的大幅回升。

OpenAI 與 Cerebras 的這場「聯姻」，折射出當前 AI 行業主要公司之間正形成一張錯綜複雜的「循環協議」網絡。各方透過相互持股、相互採購，共同支撐起史無前例規模的資料中心投資熱潮。

從超微向 OpenAI 和 Meta 提供晶片並給予股權，到輝達為其晶片租賃雲端廠商提供融資支持，這種利益捆綁的模式正在重塑半導體產業的競爭格局。