鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-22 14:54

美國總統川普雖然延長與伊朗停火協議，但和談進展仍不明朗，亞股周三 (22 日) 反應平淡、大多走軟，但日股一枝獨秀，日經 225 指數逆勢創下歷史新高。

日經 225 指數周三盤中一度攀升至 59708.21 點，終場收在 59585.86 點，上漲 0.4%。

‌



日本周三公布貿易數據利多，3 月出口連續第七個月成長，貿易順差達 6670 億日元 (約 41.8 億美元)。市場焦點如今轉向下周的日本銀行(BOJ，央行) 政策會議。

軟銀集團 (SoftBank) 周三強漲 10%。公司宣布自 4 月 21 日起，旗下安謀 (ARM-US) 執行長哈斯 (Rene Haas) 將兼任軟銀集團國際 (SBGI) 的執行長。

川普周二在社群平台 Truth Social 發文表示：「由於伊朗政府內部嚴重分裂，為了回應巴基斯坦軍事首長 Asim Munir 與總理夏立夫 (Shehbaz Sharif) 的請求，我們已受命暫緩對伊朗的攻擊，直到伊朗領導層能提出統一的提案。」

川普還說，停火將延長至德黑蘭提交方案或討論結束為止，但美軍將持續封鎖伊朗港口。

儘管如此，目前和平談判是否有進展仍不明朗。伊朗官媒報導，德黑蘭談判代表稱與美方的對談是「浪費時間」，拒絕出席會議，而從美國副總統范斯 (JD Vance) 延後參與和談的行程來看，局勢顯然充滿不確定性。

亞洲其他股市大多走低，南韓 Kospi 指數在周二創新高之後遭逢獲利了結壓力，周三終場上漲 0.46%，收在 6,417.87 點。中國上證指數小漲 0.27%，香港恆生指數則挫跌 1.45%。