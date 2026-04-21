鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-21 16:38

經濟部今（21） 日公布 115 年 3 月外銷訂單統計，單月訂單金額達 911.2 億美元，較上月增加 272.5 億美元或 42.7% 。與去年同月相比，訂單大幅增加 362.0 億美元，年增率高達 65.9%，寫下連續 14 個月正成長 。累計第 1 季外銷訂單為 2,319.1 億美元，較去年同期成長 50.0% ，同創史高。經濟部表示，本月強勁增長主因人工智慧（AI）、高效能運算及雲端資料服務需求續強，帶動相關供應鏈接單攀升 。

在主要貨品類別中，資訊通信產品表現最為搶眼，3 月接單達 342.8 億美元，年增 120.9%，主因伺服器與網通產品受惠 AI 需求帶動，且筆電新品效應挹注 。電子產品亦受惠 AI 商機，接單達 367.1 億美元，年增 73.7% 。光學器材則因半導體用檢測設備訂單增加，年增 4.2% 。

‌



根據經濟部最新外銷訂單統計，115 年 3 月表現亮眼，訂單總額達 911.2 億美元，創下顯著成長，不僅月增 42.7%，年增率更攀升至 65.9%，主因 AI 浪潮席捲全球，帶動電子與資通訊產品接單動能 。

觀察 3 月主要貨品表現，資訊通信產品因受惠 AI 及雲端運算服務強勁需求，激勵伺服器及網通產品接單，單月金額 342.8 億美元，年增率高達 120.9% 。電子產品接單金額則為 367.1 億美元，年增 73.7%，主因高效能運算商機不墜，推升 IC 製造、晶片通路及記憶體接單續增 。

傳統貨品方面同樣展現回溫跡象。機械產品受惠半導體業者積極擴產及自動化設備需求，3 月接單年增 20.8% 。化學品與塑橡膠製品受惠藥品訂單成長及產品報價上揚，分別年增 14.7% 及 9.2% 。基本金屬亦因 AI 帶動銅箔及銅箔基板需求，年增 2.9% 。

從接單地區看，美國為最大來源，3 月訂單 345.2 億美元，年增 76.4%，其中以資訊通信產品增加 87.3 億美元最為顯著 。東協表現亦佳，接單 179.1 億美元，年增 94.4%，主因電子與資通訊產品需求大增 。中國大陸及香港接單 158.8 億美元，年增 45.7%，以電子產品增加較多 。

此外，3 月外銷訂單海外生產比為 47.1%，較去年同月上升 1.2 個百分點，主因為高海外生產比的資訊通信產品接單占比增加所致 。