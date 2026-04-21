阿波羅電力4/28登錄興櫃 今年雙引擎發動、營收大躍進

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-21 18:38

阿波羅電力 (7911-TW) 即將在 4 月 28 日登錄興櫃，董事長王惠民表示，今年兩大業務綠電銷售、表後儲能業務都有機會翻倍成長，推升今年營收大躍進，且隨著過往投資的 AI 數位軟體電將開始進入收割階段，不僅今年可望賺錢，也將為公司後續營運帶來長遠的收益。

阿波羅電力董事長王惠民。(鉅亨網記者魏志豪攝)

董事長王惠民回顧阿波羅電力轉型歷程，2024 年 8 月新經營團隊接手，做出關鍵決定，從傳統綠電交易商轉型為企業能源韌性整合平台，僅 18 個月交出具體實績。

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阿波羅電力 2025 年合併營收 13.26 億元，年增 772%；長約型在手訂單突破 154.26 億元；累計強韌電網整合達 96.875 MWh，兩年成長逾 70 倍，尤其毛利率由 4.08% 躍升至 9.18%，改善幅度 125%。

總經理吳俊儀指出，傳統硬體 EPC 公司的毛利率通常與規模呈負相關，平台型公司則呈正相關。阿波羅「規模擴張伴隨毛利率同步改善」的軌跡，正是平台化轉型的典型財務指紋，與 EPC 公司「以量稀釋毛利」的軌道存在本質差異，並預期今年隨著平台規模擴大，毛利率將進一步提升至雙位數。

阿波羅以能源取得 (綠電轉供)、能源控制 (表後儲能與強韌電網)、能源調度 (自研 D.J. Smart Power AI 平台) 三層架構打造難以複製的營運模式。2025 年營收結構中，企業強韌電網整合貢獻 50.32%、再生能源售電 49.5%，擺脫前年 99.72% 集中於綠電銷售的格局。

阿波羅電力旗下 D.J. Smart Power 平台由 30 人以上軟體團隊自主研發、年投入逾 5,000 萬元研發資源，為 100% 自研 EMS，並打造平台串接 EPC 建置、20 年 O&M 訂閱、綠電轉供、AI 調度套利四段收入引擎。

第二段以 99.98% 妥善率 SLA 鎖定 20 年合約屬經常性收入 (Recurring Revenue)；第三段具電價與碳價連動之抗通膨特性；第四段為類金融收益且毛利結構顯著優於前三段。四段疊加後，替換供應商將觸發產線停機、系統重建與數據遷移綜合風險，客戶轉換成本趨近 100%。

阿波羅電力長約訂單 154.26 億元中，綠電 150 億元、合約至 2034 年，維運 4.26 億元、延伸至 2044 年，累計保證用電量達 26.3 億度；發電案源容量 337 MW，另有表後儲能 407 MWh 議約中、設備已下訂。

吳俊儀表示，此合約組合以「基礎建設資產 (Infrastructure-like Asset)」定位，具備三項特性：其一，合約載明用電量下限，具類公用事業 (Utility-like) 的可預期性；其二，內建電價指數與碳價連動條款，構成通膨對沖 (Inflation Hedge)；其三，平台與客戶產線深度整合，違約誘因極低。 此三項特性使合約風險權重應低於純工程訂單，對應較低折現率。

面對 AI 算力中心這座未來十年最大新增電力需求來源，阿波羅電力攜手產業關鍵資源，並與 Tesla Energy Taiwan 深度協作表後儲能市場，Tesla Megapack 2 XL 構網型 (Grid-Forming) 儲能，能在 250 毫秒合成慣性反應、30 毫秒低電壓穿越、70% 電力波動平滑化) 與 Bloom Energy SOFC 固態燃料電池 (99.98% 妥善率、6 個月快速併網、零耗水無空汙)，搭配自研 AI EMS 平台，打造「SOFC 穩定基載＋Megapack 動態調節＋AI 平台智慧優化」三層方案，為台灣最完整的 AIDC 能源解決方案。

對高階製程客戶而言，單次電壓驟降可能造成數億元批次損失，構網型系統屬風險管理層級的必要資本支出。台灣首座企業級案場已於群聯電子落地。