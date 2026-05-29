鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-29 20:21

國政府將公告對台灣非半導體 232 關稅優惠，溯自今年 5 月 1 日生效。經濟部貿易署今 (29) 日表示，美國 232 關稅調降正式上路，將有助台灣扣件業者對接車用與航太等高端扣件應用市場之降稅紅利。今年下半年貿易署也將加碼海外參展補助，並擴大籌組台灣國家隊海外展團，採取實質補助與精準拓銷雙軌並進，申請受理至 6 月 3 日止，鼓勵企業趁此經貿利多反守為攻，擴大北美及全球市場版圖。

面對近年國際供應鏈重組及美中經貿情勢變化，貿易署自去年起即提前協助業者強化海外布局，透過整合拓銷資源、加碼參展、布建海外通路補助，以及擴大國際買主媒合等措施，協助有隱形冠軍之稱的扣件產業拓展國際市場、深化國際供應鏈合作。

‌



同時，貿易署持續強化台灣業者與國際採購商對接。以今年 4 月台灣國際扣件展為例，共吸引 944 名國際買主來台觀展，並成功促成 72 家參展商辦理 105 場次洽談，預估創造約 3228 萬美元商機，展現出扣件產業拓展國際市場的強勁動能。

針對中小型扣件業者，下半年貿易署將持續補助公司、商號及公協會赴海外參加國際展覽，並優先補助美國等重點市場。預計將有 15 家汽配產業公協會帶領近 200 家廠商參加美國汽車售後服務零配件展，另有 5 家扣件等金屬產業公協會帶領近 200 家廠商參加美國鳳凰城螺絲暨機械設備展。

此外，針對重要海外展覽，貿易署亦委託外貿協會整合公協會資源設置旗艦台灣館，協助產業以整體形象拓展國際市場。以今年 3 月德國科隆五金展為例，已協助扣件等相關產業徵集超過 260 家企業參展，爭取逾 1.2 億美元商機；下半年亦將於美國汽車售後服務零配件展擴大辦理，期望協助台灣業者加速切入北美高階車用及航太供應鏈市場。

貿易署補充，公協會亦可就美國鳳凰城螺絲暨機械設備展及德國斯圖加特展等大型國際展會申請台灣館相關補助，下半年相關申請將受理至今年 6 月 3 日止。同時，貿易署同步提供布建海外行銷通路補助，支持企業於海外設立據點。去年已協助 8 家汽配業者及 1 家扣件業者赴美布建通路，今年度相關補助已開放受理申請至今年 10 月 30 日止。