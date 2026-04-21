鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-21 14:36

佳能企業 (2374-TW) 今 (21) 日指出，公司正式取得國際航太品質管理系統 AS 9100 驗證，展現公司在品質管控與流程管理上的卓越能力，符合航空航太產業嚴格的國際標準。這項里程碑象徵佳能從消費性與工業影像領導者，正式跨入航太及國防供應鏈，全面開啟影像模組在航空市場的應用。

佳能企業取得 AS 9100 驗證 跨入航太影像新里程。(圖：佳能企業提供)

而在台灣的光學產業公司中，華晶科 (3059-TW) 也在去 (2025) 年取得此項國際航太品質管理系統 AS 9100 驗證

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AS9100 以 ISO9001 為基礎，針對航空、航太與國防領域制訂，涵蓋從 供應鏈管理、設計開發、生產製造等的完整產品生命周期，要求企業確保品質一致性、產品安全性及有效的風險管理。

佳能企業指出，此次通過驗證，符合標準中對產品安全性、配置管理及風險控管的嚴苛要求，確保影像模組在航空環境下仍能維持高度穩定性與可靠性。此舉不僅強化公司在研發與供應鏈管理上的競爭力，更為其拓展航空市場奠定堅實基礎。

佳能企業指出，將結合邊緣 AI 運算與光學技術，積極發展機載監控系統及航空器智慧感知應用。透過提供輕量化且具高度環境適應性的影像解決方案，公司將深化與全球航太夥伴的合作，推動航空產業智慧化升級。取得 AS 9100 驗證不僅是對佳能企業專業實力的肯定，更象徵其邁向國際化與多元化戰略佈局的重要一步。