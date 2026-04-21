鉅亨網新聞中心 2026-04-21 20:10

蘋果公司 (AAPL-US) 發布一份出人意料的聲明，宣布帶領公司走過近 15 年輝煌歲月的執行長庫克 (Tim Cook) 將於今年九月正式卸任執行長一職，並轉任公司執行主席 (Executive Chairman)。

後庫克時代來臨 蘋果迎來新CEO特納斯與AI轉型的新考驗(圖:shutterstock)

這項人事變動正值蘋果慶祝成立 50 週年之際，象徵著一個時代的結束，而現任硬體工程部門資深副總裁特納斯 (John Ternus) 將接下帥印，成為這家科技巨頭的新任領導者。

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庫克從接班傳奇到創造傳奇

庫克在 2011 年夏天接替傳奇創辦人賈伯斯 (Steve Jobs) 時，曾面臨巨大的質疑。然而，這位出身阿拉巴馬州的領導者證明了自己不僅能守成，更能開疆闢土。

自 2011 年庫克接手以來，蘋果股價已飆升了 1,946%，漲幅接近 20 倍。當他上任時，蘋果市值約為 3,000 億美元，而如今已成長為超過 4 兆美元的巨獸，成為全球市值第三大的公司。

庫克的成功不僅體現在財務數字上，他更圍繞著賈伯斯於 2007 年推出的 iPhone，成功建立了龐大的硬體與服務生態系統。目前全球約有 25 億台活躍的蘋果裝置，公司在音樂、電影與串流媒體領域的影響力也逐年擴大。

此外，庫克在應對複雜的國際政治局勢上也展現了非凡的手段，巧妙地在美國兩任總統川普的貿易政策、民主黨總統拜登的科技監管，以及中國政府的政策之間維持平衡。

庫克從一位「接替傳奇的人」，最終讓自己也成為了投資者與消費者眼中備受尊敬的「傳奇」。

繼任者的首要挑戰：AI

儘管庫克留下了輝煌的政治與經濟遺產，但投資者對蘋果在人工智慧 (AI) 領域的落後感到擔憂。與微軟 (MSFT-US) 或 Meta(META-US) 動輒投入數千億美元競爭 AI 領導地位相比，蘋果的投資相對謹慎，這被視為庫克任期內的一個缺憾。

Wedbush 證券分析師艾夫斯 (Dan Ives) 指出，特納斯上任後將面臨極大壓力，必須在 AI 領域交出成績單。即將於 6 月舉行的全球開發者大會 (WWDC) 被視為關鍵轉折點，市場預期蘋果將在此時公布新的 AI 戰略。艾夫斯認為，庫克選擇在此時交棒，可能是認為 AI 策略的布局已經到位。

新任執行長特納斯的工程師魂

對於繼任者特納斯，庫克給予了極高的評價，稱他擁有「工程師的頭腦、創新者的靈魂，以及廉潔與榮譽的領導之心」。特納斯在蘋果服務已超過 25 年，庫克認為他是帶領蘋果走向未來的最合適人選。

儘管人事變動消息傳出後，蘋果股價在盤後交易中微幅下跌約 1%，顯示出投資者的觀望情緒，但市場分析師對蘋果的財務前景仍持樂觀態度。蘋果將於 4 月 30 日公布第二財季財報，分析師預測總銷售額將達到約 1,100 億美元。