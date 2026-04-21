停火期限倒數24小時！伊朗最高領袖重申賠償等三大立場 議長怒嗆：拒在威脅下談判

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-04-21 10:00

英國《衛報》周二 (21 日) 報導，伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫最新表示，伊朗不會在受到威脅的情況下與美國進行談判。

停火期限倒數！伊朗最高領袖重申賠償等三大立場 議長怒嗆：拒在威脅下與美談判(圖:shutterstock)

卡利巴夫在 X 平台上貼文指出，「我們不會在威脅下進行談判」，並稱伊朗最近兩周「正在準備在戰場上打出新牌」。

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美伊兩國 4 月 8 日宣佈停火兩周，隨後在巴基斯坦舉行談判但無果而終，目前尚無戰事重啓的消息，但美國已開始封鎖伊朗的港口，調解方正試圖促成新一輪談判。

伊朗外長阿拉格齊周一 (20 日) 也在與巴基斯坦外長達爾通話會談時表示，美國違反停火協議及攻擊伊朗商船的行徑阻礙了談判的繼續。

伊朗外交部在一份聲明中說：「伊朗外長指出，美國的挑釁行為和攻擊伊朗商船這種不斷違反停火協議的行徑，以及華府對伊朗的矛盾立場和威脅性言論是繼續與美國談判進程的關鍵障礙。」

阿拉格齊指出，德黑蘭方面將在考量當前局勢的方方面面之後再決定下一步的行動。

伊朗最高領袖穆吉塔巴周一也重申包括要求「戰爭賠償」在內的三項基本立場，強調將維護國家權益。

穆吉塔巴在社群媒體官方帳號中寫道：「伊朗將追究對其發動襲擊的責任方並要求賠償戰事造成的損失，推動荷姆茲海峽的管理進入新階段，同時絕不放棄其正當權利並將本地區所有『抵抗陣線』視為統一整體。」