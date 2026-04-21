鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-21 14:20

日本首相高市早苗內閣周二 (21 日) 正式批准修訂「防衛裝備移轉三原則」及其操作指南，決定取消對殺傷性武器出口的長期限制。此舉被視為日本戰後和平主義政策的重大歷史轉折，旨在應對日益嚴峻的地區安全環境，並重振其國防產業。

根據新修訂的準則，日本將打破過去僅限於救援、運輸、監視、預警及掃雷等五類「非致命性」裝備的出口限制，原則上允許出口導彈、驅逐艦、戰鬥機及戰鬥無人機等成品武器。

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雖然政府規定原則上不向「捲入武裝衝突的國家」提供殺傷性裝備，但增設了「特殊情況」的例外條款，允許基於日本國家安全需求或支持盟友 (如美國在印太地區的行動) 進行出口。

目前的出口對象限於與日本簽訂防衛協議的 17 個國家，包括美國、英國、澳洲、印度與菲律賓等。日本政府強調，面對中國、北韓與俄羅斯的威脅，強化與盟友間的裝備合作有助於提升威懾力。

在經濟戰略上，國防工業被列為 17 個成長領域之一，解禁將使三菱重工與川崎重工等日企能直接進入國際供應鏈，降低開發成本並帶動技術升級。近期日本已成功與澳大利亞簽訂價值 65 億美元的護衛艦協議，並持續推進與英、義合作的下一代戰機計畫。