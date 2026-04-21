鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-21 09:40

蘋果公司 (AAPL-US) 周一 (20 日) 宣布，硬體主管特納斯 (John Ternus) 將獲拔擢為執行長，接替庫克 (Tim Cook) 掌舵這家 iPhone 製造商，庫克則繼續留在公司擔任執行董事長，該變動將於 9 月 1 日生效。蘋果盤後股價小跌 0.6%。

庫克在 2011 年從共同創辦人賈伯斯 (Steve Jobs) 手中接下執行長一職，他表示，現在是進行交接的「正確時機」。

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以下是庫克給員工的備忘錄全文：

團隊：

15 年前，我的朋友兼導師賈伯斯邀請我出任執行長。對蘋果的所有人來說，那是一個感性且充滿挑戰的時刻，我當時希望能承擔起這份重責大任。

當時的我與現在的我同樣深信：蘋果植根於某些超越個人的價值觀；我們崇尚簡單而非複雜；我們決心創新，並專注於少數幾件對世界真正重要且對我們有意義的事物；我們堅持追求卓越，對公司每個團隊的平庸展現零容忍；我們致力於讓觸及的人們生活更加豐富；並且下定決心盡一切努力，讓世界變得比我們發現時更美好。這些價值觀造就了當時的蘋果，我可以自豪地說，這些理想至今仍激勵著我們每一個人。

今天，我們擁有極為非凡的產品藍圖，我對蘋果的未來從未如此樂觀。這就是為什麼我決定現在是轉任執行董事長新角色的正確時機。我也非常激動地宣布，特納斯將成為我們的新任執行長。

在與他共事的許多年裡，以及關於他成為蘋果下一任執行長的多番交談中，特納斯對蘋果的熱情與愛展露無遺。他本身就是一位具有遠見卓識的人，擁有傑出的誠信特質，是我們所有人都能引以為榮並追隨的領導者。特納斯是帶領我們在未來持續創新、在大膽構想與新路徑上取得突破的最佳人選，他將確保在過去 50 年讓我們如此成功且受人欽佩的價值觀，在未來幾十年內仍是我們身分與文化的核心。

至於我，我將繼續擔任執行長直到夏季結束，並與特納斯密切合作進行職位交接。在執行董事長的新職位上，我計劃在多個關鍵領域支持特納斯與蘋果，並在任何需要的地方與時刻，隨時提供我的經驗。

我要對這顆星球上最優秀的高管團隊表達深切的謝意，感謝你們多年來的友誼與才華。我也希望你們每一位蘋果團隊成員都知道，與你們共事對我而言意義重大。你們是世界上最傑出的人，正因為有你們，蘋果才成為如此特別的地方。我們所建立的一切都是共同完成的，你們正是我對未來無比樂觀的原因。我知道你們會與我一起祝賀特納斯，共同譜寫蘋果故事的下一個篇章。

我們明天上午 9 點將在賈伯斯劇院 (Steve Jobs Theater) 舉行員工大會，討論此項變動及更多事項。我非常期待。

帶著感激，

Tim

以下則是特納斯的備忘錄：

團隊：

正如你們所聽到的，庫克已宣布他將轉任執行董事長，而我將於 9 月成為蘋果的新任執行長。能帶領硬體工程團隊、參與如此卓越的工作，並見證你們每一個人充滿鬥志地為使用者竭盡全力，是我的榮幸。我期待在新職位上與你們更緊密合作。不用多說，我仍計劃親力親為。

作為接任執行長交接的一部分，從今天起，我將卸下硬體工程主管的職務。我很榮幸地宣布，Tom Marieb 將成為該部門的新領導者。馬里布的職責將是落實並執行那份令人驚嘆的產品藍圖。他將向 Johny Srouji 匯報，Srouji 是一位極具天賦的領導者，他將承擔起「硬體長」(Chief Hardware Officer) 這個擴展後的角色，這將使我們能與硬體技術團隊進行更緊密的合作。

正如與 Marieb 共事過的人所知，他是一位了不起的領導者，也是許多人的導師。Marieb 非常在意使用者體驗，並始終努力不懈地確保我們的產出符合我們一直追求的標準。我非常期待與他持續合作。

當我與大家當面見面時，會有更多話想說。現在，請容我簡單地說聲謝謝——感謝你們所做的一切，以及我知道你們將會完成的一切。我們前方有如此重要的工作，我無法想像還有比這更強大的團隊。