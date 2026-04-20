鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-21 06:04

《CNBC》報導，蘋果 (AAPL-US) 周一 (20 日) 宣布，將由 John Ternus 接任執行長，現任執行長庫克 (Tim Cook) 則將於 9 月 1 日轉任執行董事長。

現任硬體工程資深副總裁 Ternus，在接任執行長後也將加入蘋果董事會。同時，蘋果現任非執行董事長 Arthur Levinson 將轉任首席獨立董事。

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蘋果在新聞稿中表示，「庫克將在整個夏季持續擔任執行長，並與 Ternus 密切合作，確保交接順利完成。」

這是自 2011 年庫克接替賈伯斯 (Steve Jobs) 出任執行長以來，蘋果首次進行 CEO 交接。Ternus 將成為蘋果第八任執行長。

庫克在聲明中表示，「能擔任蘋果執行長並領導這家卓越企業，是我一生中最大的榮幸。我深愛蘋果，也非常感謝能與一群極具才華、創新精神與創造力，且始終致力於改善用戶生活、打造世界最佳產品與服務的團隊共事。」

蘋果同時宣布，Johny Srouji 將升任硬體長，接替 Ternus 並擴大職責。Srouji 目前為硬體技術資深副總裁，未來也將統籌硬體工程業務。

在庫克任內，蘋果市值成長約 24 倍，周一收盤達 4 兆美元。據最新申報文件，庫克去年總薪酬為 7,460 萬美元，其中包含 300 萬美元基本薪資及數千萬美元股票獎酬。《富比世》估計其淨資產接近 30 億美元。

不過，在庫克卸任之際，蘋果仍面臨多項挑戰，包括供應鏈日益複雜、地緣政治緊張局勢、川普政府的關稅政策，以及 AI 晶片需求暴增所帶來的記憶體短缺問題。

約比庫克年輕 15 歲的 Ternus，長期負責蘋果硬體業務，在賓州大學取得機械工程學位後僅 4 年便加入蘋果，至今已在公司工作約半輩子。他一直被視為接班熱門人選，近期也受到媒體關注。