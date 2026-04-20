鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-21 07:30

蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克 (Tim Cook) 周一 (20 日) 宣布將卸任，為長達 15 年的輝煌任期劃下句點，在位期間引領蘋果市值從不到 3500 億美元躍升至 4 兆美元，交出一張驚人的股市成績單。

庫克功成身退！蘋果15年股價狂飆1932%寫傳奇 硬體大將接掌4兆美元巨艦 (圖:Reuters/TPG)

根據道瓊市場數據 (Dow Jones Market Data)，庫克執掌蘋果的 15 年間，蘋果股價累計飆漲達 1932%，表現遠遠甩開標普 500 指數同期 504% 的增幅，是標普 500 這段期間表現第 38 佳的個股。

‌



庫克預定於 9 月 1 日正式卸任，屆時將轉任執行董事長，執行長職務則交由現任硬體工程資深副總裁特納斯 (John Ternus) 接任。

分析指出，庫克當年接替賈伯斯 (Steve Jobs) 時，外界曾對他能否延續蘋果的傳奇充滿疑慮。然而，庫克不僅透過擴張服務業務，讓蘋果版圖延伸到硬體根基以外，更憑著過去擔任營運長 (COO) 的專業，對供應鏈進行近乎狂熱的精準管理，成功將蘋果帶向史無前例的高峰。

庫克留下的這份將近 2000% 股價漲幅的傳奇紀錄，已為自己的執行長生涯立下難以超越的里程碑。

消息公開後，蘋果股價周一盤後下跌 0.6%。該股周一稍早收在每股 273.05 美元，今年以來小幅上漲，過去 12 個月累計漲幅則達 37%。

硬體大將接掌後的挑戰

接任者特納斯同樣面臨嚴峻挑戰，他必須在人工智慧 (AI) 浪潮中，帶領這家全球第二大科技公司突圍，並解決消費電子產業面臨的供應鏈限制。

Forrester 分析師 Dipanjan Chatterjee 周一指出，在特納斯領導下，蘋果可能引領 AI 時代的下一個硬體規格型態 (form factor)。

他說：「儘管庫克維持了蘋果穩健的成長軌跡，但他並未像賈伯斯 (Steve Jobs) 推出 iPhone 那樣，主導一項能重塑蘋果未來 20 年競爭地位的跨時代創新。」

特納斯於 2001 年加入蘋果產品設計團隊，在 iPad、AirPods 及多項產品問世過程中扮演關鍵角色。他近期曾主持蘋果平價筆電 MacBook Neo 發表會，獲得消費者熱烈迴響。蘋果去年推出 iPhone Air，市場盛傳今年正在研發摺疊手機。

蘋果追求新一代 iPhone 硬體規格，正逢 AI 資料中心對記憶體晶片需求狂暴之際，也因此面臨零件成本飆升的壓力。對蘋果來說，若要成功在現有用戶群推廣「Apple Intelligence」，裝置必須具備強大的記憶體以支撐 AI 運算負載。