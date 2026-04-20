不做AR先求實用！傳蘋果擬年底推出首款智慧眼鏡 鎖定iPhone延伸

鉅亨網編譯許家華 2026-04-21 06:00

隨著 AI 穿戴裝置競爭升溫，蘋果 (AAPL-US) 長期醞釀的智慧眼鏡計畫逐漸明朗。根據最新市場消息，蘋果正準備於 2026 年底、瞄準假期銷售旺季推出首款智慧眼鏡，正式切入尚未成熟但競爭快速升溫的產品類別。

（圖：Shutterstock)

報導指出，蘋果首代產品將不採用內建顯示器，而是以相機、音訊與語音助理 Siri 為核心，定位為 iPhone 的延伸裝置，而非取代手機的全新平台。此一策略與早期市場對完整擴增實境 (AR) 眼鏡的期待有所不同，顯示蘋果選擇以更務實的方式切入市場。

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業界分析認為，蘋果刻意避開顯示器設計，反映當前技術限制仍未突破。顯示模組會顯著增加重量、成本與耗電，進而影響日常配戴的舒適性與續航力，這也是目前智慧眼鏡尚未普及的關鍵原因之一。蘋果預計先聚焦拍照、錄影、音樂播放、通知與語音互動等基本功能，待技術成熟後再逐步擴展。

這種策略與蘋果過去產品發展路徑相似。例如 Apple Watch 初期並非不可或缺裝置，AirPods 也曾被定位為便利性配件，但隨著體驗優化與生態系整合，最終成為核心產品。市場預期智慧眼鏡也可能走上相似演進路徑。

分析指出，蘋果加快開發腳步，意在避免在新興平台上落於被動，並試圖重新定義產品形態。除了智慧眼鏡外，蘋果亦同步開發多種 AI 穿戴裝置，包括具備相機功能的 AirPods 與可用於蒐集環境資訊的穿戴式吊墜，顯示其並未押注單一裝置形態，而是探索多元人機互動模式。

在整體策略中，語音助理 Siri 被視為關鍵核心。未來智慧眼鏡將高度依賴語音操作與情境感知能力，例如導航提示、即時提醒與環境理解等功能。不過，Siri 升級進度延宕，也為產品上市時程帶來變數。若語音體驗未能顯著提升，智慧眼鏡可能淪為現有功能的延伸集合，缺乏明確使用場景。