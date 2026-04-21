鉅亨網編譯許家華 2026-04-21 08:10

儘管中東局勢升溫、伊朗再度封鎖荷姆茲海峽並推動油價大漲，美股表現卻異常冷靜。《CNBC》知名財經節目主持人 Jim Cramer 指出，市場對伊朗戰爭反應鈍化，反映投資人焦點已轉向更具主導性的經濟與科技因素，而非單一地緣政治事件。

（圖：REUTERS/TPG）

周一交易中，原油價格明顯上揚，美國西德州中質原油 (WTI) 漲幅超過 5%，但三大指數波動有限，道瓊工業指數僅小跌 4.87 點，S&P 500 下跌約 0.24%，那斯達克綜合指數下滑 0.26%。此一表現與過去油價劇烈波動常引發股市震盪的情況形成對比。事實上，在 4 月 17 日，標普 500 與那斯達克指數才剛創下歷史新高，顯示市場動能仍然強勁。

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Cramer 分析指出，首先影響股市的核心並非油價，而是債券市場走勢。儘管能源價格上升，利率卻未同步走高，顯示投資人並未預期通膨將顯著惡化，反而押注未來可能降息。市場亦關注 Kevin Warsh 接替聯準會主席後的政策方向，進一步影響利率預期。

其次，能源價格對整體經濟的衝擊已不若過去顯著。隨著燃油效率提升及美國更多依賴價格較低的天然氣，汽油對民生支出的重要性下降。雖然航空與郵輪等產業仍受油價上漲壓力，但整體市場敏感度已降低，部分家庭甚至因能源結構轉變而降低公用事業支出。