鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-20 14:50

全球第四大獨立石油貿易商 Gunvor 執行長 Gary Pedersen 最新警告，隨著中東地緣政治緊張局勢升溫，加上原油市場進入傳統淡季，國際油市恐迎來劇烈震盪，價格波動將更難以預測。

中東局勢動盪又遭逢需求淡季！能源交易大亨警告：油價恐迎「驚濤駭浪」(圖:shutterstock)

Pedersen 在接受英國《金融時報》專訪時表示，4 月至 6 月向來是冬季供暖需求消退、夏季駕駛旺季尚未啟動的過渡期，市場流動性與基本面支撐轉弱，「坦白說，我們可能會看到驚濤駭浪」。

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去年 12 月才透過管理層收購接掌 Gunvor 的 Pedersen 分析指出，當前油價走勢恐將由新聞頭條驅動，而非實際供需。

根據國際能源總署 (IEA) 預測，今年第二季全球原油每日需求將銳減 150 萬桶，創新冠疫情以來最大跌幅。即便產油國組織 (OPEC) 預估較為樂觀，也承認每日需求將下滑 50 萬桶。

值得注意的是，Gunvor 今年首季已創造超過 16 億美元毛利，幾乎追平去年全年水準。

Pedersen 透露，Gunvor 從 2022 年俄烏衝突導致天然氣價格飆漲的危機中汲取教訓，當時 Gunvor 曾因油價暴衝導致風控失靈，被迫平倉。這次面對伊朗衝突，Gunvor 提前審視所有部位與風險部位，並在美國釋出戰略儲油時大舉承接，不僅未受流動性限制，更成功捕捉套利機會。

Pedersen 強調，Gunvor 策略側重實體原油流轉，而非衍生性金融商品，目的在降低「壓力風險」，亦即極端行情導致的被動虧損。

Pedersen 說：「壓力會讓人滿盤皆輸，所以我們每天都必須持續衡量風險。」

儘管近期原油期貨遭大舉拋售，部分歸因於美國總統川普的政治操作，但 Pedersen 指出，實體原油供應因買家尋求替代來源而依舊吃緊。

Gunvor 正試圖擺脫過去陰霾，因其曾被華府形容為「克里姆林宮的傀儡」，並阻擋其收購俄國盧克石油的海外資產。

如今，Gunvor 將重心轉向北美，目前美國業務占公司交易量約三分之一，資產超過 40 億美元。